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Экономика

«Дневной дозор»: Может ли малый и средний бизнес стать основой экономики региона?

30.08.2024 18:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного вопросам: «Может ли малый и средний бизнес стать основой экономики региона? Почему все больше псковичей идут в малый и средний бизнес?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес составило РИА Новости. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, а Псковская область заняла в рейтинге 51-ю строчку. Немного цифр. По итогам 2023 года доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в Псковской области составляет чуть более 36% (это 103 тысячи человек). За год их количество увеличилась почти на 9 с половиной процентов. Почему все больше псковичей идут в малый и средний бизнес? Говорит ли этот прирост о том, что малый и средний бизнес стал более привлекательным? Может ли он стать основой экономики региона? Об этом - в программе «Дневной дозор».

В последние годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области особо не менялось, поэтому тот факт, что оно вдруг выросло за год на 9,5%, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев считает положительной тенденцией. Но особого оптимизма насчет того, что этот сектор станет драйвером развития экономики региона, не испытывает. Если это и произойдет, то не сразу.

«Это очень хороший и очень положительный тренд, в последнее время такого не наблюдалось просто. Интересно было посмотреть, за какой период этот рост появился. У нас стабильное было количество МСП уже на протяжении лет трех. Сможет ли малый и средний бизнес стать основой нашей экономики, наверно сможет, но в долгосрочной перспективе пока я не вижу тенденции, чтобы это серьезно развивалось».

Председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников полагает, что такого рода рейтинги не являются основанием для того, чтобы судить, развивается ли малый и средний бизнес на территории региона или нет. Тем не менее он оптимистично смотрит на настоящее и будущее это сферы.

«То, что мы видим — попытки подтянуть инвестиционные проекты федеральными грантами, это положительная динамика, и я думаю, что малый бизнес может стать основой экономики нашего региона. Важный вопрос нам нужно понять — отрасли. Ведь малый бизнес в очень многих отраслях может развиваться. И второе, наладить более плотное взаимодействие власти и предпринимателей. Этот вопрос очень непростой и он обсуждаемый».

Количество людей, которые начали заниматься своим маленьким делом, в Псковской области увеличилось значительно, отмечает директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев (Это видно, в том числе, и по площадям бизнес-недвижимости, которые он сдает в аренду). Но основу экономики Псковской области эти люди не составят — для этого нужно нечто большее.

«В основном, как я вижу, это все не столько бизнес, сколько самозанятость. То есть не надо путать человека, который нанимает других людей для работы и дает им работу, и людей, которые занимаются самонаймом. Сами делают ногти, брови. Основу бизнеса Псковской области они не создадут, потому что это то, что обслуживает внутренний спрос без всяких особых перспектив на какое-то развитие. Региону требуются гораздо более крупные предприятия - крупного, среднего бизнеса».

В правительстве России вряд ли делают ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Может ли на это повлиять правительство Псковской области — хороший вопрос. Точечными решениями, конечно же, может и по мере возможности что-то делает, отмечает исполнительный директор отеля «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын и делится философским взглядом на малый бизнес, который он, собственно, и представляет.

«На самом деле, малый бизнес не зависит внешних факторов, и если предприниматель чувствует в себе предпринимательство, то он будет заниматься предпринимательством. Быть предпринимательным - значит смотреть на вещи по-другому. Это особый взгляд на вещи. От каких-то внешних причин ничего не зависит. Во время чумы купцы тоже чем-то торговали, хотя все еще хуже было».

Оптимистично на перспективы развития малого и среднего бизнеса смотрит руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова. Уже сегодня это один из основных секторов экономики региона. Все больше псковичей открывают свое дело, и на это влияет сразу несколько факторов. Теперь, благодаря развитию цифровых технологий, зарегистрировать бизнес стало намного проще — для этого уже не надо стоять в очередях, заполнять кучу бумаг и платить госпошлину. Благодаря мораторию на проверки бизнеса, налоговым льготам и возможности получить консультацию начинающие предприниматели уже меньше боятся открывать свое дело. Плюс меры государственной поддержки. Малый и средний бизнес действительно стал более привлекательным, особенно для молодежи, отмечает Анастасия Иванова.

«В первую очередь он стал привлекательным для молодежи, потому что все-таки на протяжении последних лет достаточно активно ведется политика по популяризации предпринимательской деятельности, в том числе мы стараемся приводить примеры наших местных предпринимателей, показывать историю успеха, показывать, что ты можешь создавать полезный, важный продукт для своего региона, который будет пользоваться спросом. Я могу сказать, что сегодня не столько даже сам предпринимательский путь стал более привлекательным, а я бы отметила то, что мы видим сегодня среди наших предпринимателей малого и среднего бизнеса, среди микробизнеса, среди молодых ребят самозанятых, что сегодня популярным и привлекательным становится оказание качественных услуг и производство качественного товара. Это, безусловно, один из главных залогов успеха. Не просто что-то продать и заработать на этом денег, а сделать действительно качественный продукт, оказать максимально качественную услугу. Это все способствует развитию конкуренции у нас в регионе, поэтому со своей стороны я бы отметила, что сегодня становится привлекательным открывать свое дело, быть конкурентоспособным, иметь свои конкурентные преимущества. Это все отражается на качестве оказываемых услуг, на качестве продукта и на том клиентском сервисе, который сегодня наши предприниматели оказывают».

А вот председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», руководитель одного из городских ресторанов Станислав Оссовский, наоборот, полагает, что у малого и среднего бизнеса сейчас непростые времена, поэтому говорить о реальном росте предпринимательского сектора не приходится. По его мнению, это связано с тем, что предприниматели перестали получать льготные займы. Данная мера поддержки появилась в период пандемии коронавируса и позволяла субъектам малого и среднего предпринимательства развиваться. Теперь ее нет. Станислав Оссовский в красках описал, к чему это привело.

«На данный момент фонд поддержки предпринимательства прекратил выдавать льготные займы, потому что они формируются из числа тех денег, которые были возвращены обратно. Большая часть предпринимателей решила эти деньги перестать платить. Начали брать отсрочки, начали уходить в просрочки, начали копить долги. Этот фонд не пополняется вот уже восьмой месяц. Я лично жду уже практически целый год того, чтобы можно было размыть финансовую историю более бюджетными деньгами, до этого займ отдал вовремя, несмотря на то, что там были относительно большие суммы. Я понимал, как это важно для экономики нашего региона. Но сейчас мы уже не можем восемь месяцев пользоваться этими деньгами, не можем их получить. Соответственно, немножко тяжело. Соответственно, я думаю, много какой бизнес попал в подобную ситуацию. В связи с этим и появился рост регистрации нового бизнеса. Скорее всего, люди просто переоформляют свой бизнес на других людей для того, чтобы просто продолжать существовать, и копят долги. Хотелось бы вновь ощущать на себе государственную поддержку, потому весь бизнес в нашем стране и в нашем регионе - весьма сезонный, он сезонного характера. Летом на услуги общественного питания, которые я представляю, у нас есть туристический поток, дачники приезжают из Москвы, из Петербурга. Благодаря их деньгам можно сохранять баланс и платить те кредиты, которые мы вынуждены брать по высоким ставкам. Когда придет осень, зима, будет вдвойне сложнее. Я надеюсь, все-таки получится у нас получать вот эти вот льготные деньги. По крайней мере тому бизнесу, который благочестиво все это выплачивал».

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в комментарии для нашей радиостанции пояснила, что Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области не прекратил выдавать льготные займы, а приостановил прием заявок, поскольку спрос превышает предложение, и возвратность из-за отсрочек, которые фонд имеет право предоставлять предпринимателям, сократилась. Уже в сентябре прием заявок будет открыт! А значит, у представителей малого и среднего бизнеса будет больше поводов для радости.

Татьяна Иванова

Теги: #регион60 #бизнес #предпринимательство #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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