Экономика

«Великолукский мясокомбинат» осенью закроет магазины в Петербурге

«Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет фирменную розницу в Петербурге до конца октября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников нескольких торговых точек ретейлера.

По словам одного из продавцов, изначально компания хотела прекратить работу еще в августе. При этом руководство причины закрытия никак не комментирует, говорят в «Великолукском».

Сведений о состоянии розничной сети на сайте «Великолукского мясокомбината» нет. По данным «Яндекс.Карт», сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек. Для сравнения: в 2021 году их было около 70, а в 2011-м — около 140.

Ранее сообщалось, что «Великолукский мясокомбинат» продает торговые помещения в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.