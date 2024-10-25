Экономика

Александр Котов: Проблему дефицита кадров нужно эффективно решать уже сейчас

Заниматься проблемой дефицита кадров нужно уже сейчас, пока она не стала необратимой. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тема, которую мы обсуждаем, очень важная. Ещё пять-семь лет назад мы, депутаты, всегда слышали вопрос, что делать, чтобы в регионе были рабочие места? Не хватало мест, чтобы трудоустроиться. Сейчас катастрофическая нехватка кадров во всех специальностях: и в образовании, и в медицине, и в промышленности. Эта проблема стоит каждый день. Системные решения, которые мы принимаем сейчас, будут действовать только через два-три года», — отметил Александр Котов.

По мнению председателя Псковского областного Собрания, чтобы начать эффективно решать эту проблему уже сегодня, требуется ручное управление. Крупные организации и предприятия должны иметь контакт с образовательными учреждениями.

«Такая идея могла бы хоть немного снизить остроту проблемы. Мы тоже должны принимать в этом участие. Если сейчас мы не будем действовать активно, процесс только осложнится и может стать необратимым», — подчеркнул Александр Котов.