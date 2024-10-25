Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
босиком по траве
велик могучим русский языка
животноводство в Новосокольниках
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2024 11:540 Че по картохе? 25.10.2024 13:020 Нинель Салагаева: Число вакансий в Псковской области достигло исторического максимума 25.10.2024 12:380 Александр Котов: Проблему дефицита кадров нужно эффективно решать уже сейчас  25.10.2024 12:151 Александр Козловский: С дефицитом кадров сталкиваются все производители 25.10.2024 11:540 Че по картохе? 25.10.2024 10:110 Дополнительные средства на ремонт и благоустройство дворов выделят из бюджета Пскова 
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 24.10.2024 11:322 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 22.10.2024 20:001 Интерактив: Скамейка из «Смешариков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Котов: Проблему дефицита кадров нужно эффективно решать уже сейчас 

25.10.2024 12:38|ПсковКомментариев: 0

Заниматься проблемой дефицита кадров нужно уже сейчас, пока она не стала необратимой. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Тема, которую мы обсуждаем, очень важная. Ещё пять-семь лет назад мы, депутаты, всегда слышали вопрос, что делать, чтобы в регионе были рабочие места? Не хватало мест, чтобы трудоустроиться. Сейчас катастрофическая нехватка кадров во всех специальностях: и в образовании, и в медицине, и в промышленности. Эта проблема стоит каждый день. Системные решения, которые мы принимаем сейчас, будут действовать только через два-три года», — отметил Александр Котов. 

По мнению председателя Псковского областного Собрания, чтобы начать эффективно решать эту проблему уже сегодня, требуется ручное управление. Крупные организации и предприятия должны иметь контакт с образовательными учреждениями.

«Такая идея могла бы хоть немного снизить остроту проблемы. Мы тоже должны принимать в этом участие. Если сейчас мы не будем действовать активно, процесс только осложнится и может стать необратимым», — подчеркнул Александр Котов. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 231 человек
25.10.2024, 13:020 Нинель Салагаева: Число вакансий в Псковской области достигло исторического максимума 25.10.2024, 12:500 Назначен новый главный внештатный репродуктолог Псковской области 25.10.2024, 12:470 Газовики просят жителей псковского микрорайона Паневик закрыть краны на фасадах домов 25.10.2024, 12:380 Александр Котов: Проблему дефицита кадров нужно эффективно решать уже сейчас 
25.10.2024, 12:320 Куда поехать зимой: самые популярные места отдыха псковичей 25.10.2024, 12:300 В Пскове осудили курьера, обманувшего пенсионеров на крупные суммы 25.10.2024, 12:151 Александр Козловский: С дефицитом кадров сталкиваются все производители 25.10.2024, 12:080 Алексей Форш: Буду стараться исполнять возложенные на меня обязанности
25.10.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи 25.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 октября 25.10.2024, 11:540 Че по картохе? 25.10.2024, 11:480 Великолучан призвали запастись жизненно важными лекарствами
25.10.2024, 11:440 Детская анимация по мотивам «Дино-пати» ждет псковичей на «Волшебной горе» 4 ноября 25.10.2024, 11:350 Сбежавший в очередной раз подросток из псковской Родины состоит на учете в ПДН 25.10.2024, 11:300 «Подстрочник»: О гастролях Государственного русского драмтеатра Удмуртии в Пскове 25.10.2024, 11:170 В древлехранилище Псковского музея поступила новая литература
25.10.2024, 11:020 Стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетили депутаты областного Собрания 25.10.2024, 11:000 «На пятой передаче»: Приставы и шлагбаум, новое кольцо и пятилетний экспресс-ремонт 25.10.2024, 10:540 Пять веских причин перевести смартфон в режим полета назвали псковичам 25.10.2024, 10:410 Нежилой дом горел в Пскове
25.10.2024, 10:400 Александр Котов: Таможенники добросовестно и ответственно несут службу на благо региона и страны 25.10.2024, 10:370 Премию правительства Псковской области в сфере культуры в этом году вручать не будут 25.10.2024, 10:270 ТОСы «Пожигово» и «Юбилейная, 69» появились в Пскове  25.10.2024, 10:241 Сюжет о родословной бывшего псковского вице-губернатора Серавина вышел на «Первом канале»
25.10.2024, 10:200 Новым зампредседателя комиссии по депутатской этике гордумы стал Алексей Форш 25.10.2024, 10:190 Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии 25.10.2024, 10:180 Ивана Мешкова исключили из состава бюджетного комитета Псковской гордумы 25.10.2024, 10:150 8-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Псков»
25.10.2024, 10:120 «Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи 25.10.2024, 10:110 Дополнительные средства на ремонт и благоустройство дворов выделят из бюджета Пскова  25.10.2024, 10:070 В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5 тысяч рублей 25.10.2024, 10:050 Сотрудница псковского госучреждения незаконно ознакомила коллегу с секретными документами
25.10.2024, 10:010 Комету «Цзыцзиньшань» и Млечный Путь запечатлели в Выбутах 25.10.2024, 09:570 «Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня. ВИДЕО 25.10.2024, 09:520 Двухквартирный жилой дом горел в псковской деревне Щиглицы 25.10.2024, 09:460 «Роскачество-Халяль» сертифицировало квас и безалкогольный напиток «Мохито»
25.10.2024, 09:360 Мусоровоз «прилег» на забор во 2-ом Островском проезде в Пскове 25.10.2024, 09:320 Новое кольцо: зачем Великим Лукам ещё один перекрёсток с круговым 25.10.2024, 09:200 Несовершеннолетнего псковича разыскивают в деревне Родина 25.10.2024, 09:000 Лишь 2,4% россиянок и 3,5% россиян не хотят иметь детей
25.10.2024, 08:400 Средняя стоимость кредитов у крупнейших банков России выросла до 31,7% 25.10.2024, 08:201 Минстрой планирует увеличить плату за капремонт в домах с лифтами 25.10.2024, 08:000 Почти в 20 регионах в октябре выявлены случаи бешенства 25.10.2024, 07:300 День таможенника отмечают в РФ
25.10.2024, 07:000 Маркетологи отмечают профессиональный праздник 25 октября 24.10.2024, 22:000 Как наказать коммунальщиков за некачественное оказание услуг, ответил юрист 24.10.2024, 21:400 Юные и пожилые волонтеры в Пскове привели в порядок территорию домика «Искры» 24.10.2024, 21:200 Продолжается приём заявок на международный форум «Мы вместе»
24.10.2024, 21:000 Лекцию «Пушкин и библия» прочтут в Пскове 24.10.2024, 20:401 Отставание от графика строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове составило более 100 дней 24.10.2024, 20:400 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продолжается в Псковской области 24.10.2024, 20:200 Псковичей приглашают к участию в международном конкурсе «Картина мира»
24.10.2024, 20:140 Репетиция концерта-посвящения Елене Образцовой прошла в Пскове 24.10.2024, 20:000 Детский омбудсмен Псковской области проверила условия содержания в СИЗО 24.10.2024, 19:400 Рейд по предупреждению распространения наркотиков провели в Псковском филиале Университета ФСИН 24.10.2024, 19:200 «Парту Героя» открыли в школе в островской деревне Рубилово
24.10.2024, 19:000 Написать акварелью картину предложат на мастер-классе в Изборске 24.10.2024, 18:400 Санкт-Петербургская академия Росгвардии приглашает псковичей на учёбу 24.10.2024, 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 октября 24.10.2024, 18:190 Как помочь детям во время карантина: советы псковским родителям от Роспотребнадзора
24.10.2024, 18:170 Житель Печор предстанет перед судом за убийство знакомого 24.10.2024, 18:120 Во взяточничестве 76% псковичей винят обе стороны сделки  – опрос 24.10.2024, 18:100 «Сообразим на троих»: Судьба власти в Великих Луках, налог на бездетность и что делать с западными праздниками? ВИДЕО 24.10.2024, 18:090 Часть похищенных у великолукских пенсионеров денег нашлась на счете жителя Магнитогорска 
24.10.2024, 18:020 «Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня 24.10.2024, 18:010 Шахматисты подвели официальные итоги чемпионата Псковской области по блицу 24.10.2024, 17:570 Шесть свалок выявили на землях сельхозназначения в Псковской области 24.10.2024, 17:490 Способы передачи показаний счетчика газа перечислили псковичам
24.10.2024, 17:440 Улицы Пскова от осенней листвы очищают сотрудники «СитиИнвестГрупп» 24.10.2024, 17:430 Псковская область опережает план по цифровой трансформации на 25% 24.10.2024, 17:320 Митрополит Матфей: Псковская земля занимает высокое место в духовной истории России 24.10.2024, 17:230 «Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета в первом чтении
24.10.2024, 17:200 Опубликован седьмой выпуск псковского тревел-шоу «Скорей в музей!» 24.10.2024, 17:050 Директор АНО «Возрождение»: В Псковской области реставрируют 69 храмов 24.10.2024, 16:550 Дефицит кадров на промышленных предприятиях обсудят в Пскове под эгидой Союзмаша 24.10.2024, 16:520 Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» состоится 26 октября в «Акваполисе»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru