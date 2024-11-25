Экономика

Петр Алексеенко предложил ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости

Предложение о государственном регулировании цен на товары первой необходимости внес депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 39-й сессии регионального парламента.

Петр Алексеенко напомнил, что более года назад на трибуну в областном Собрании он вышел с упаковкой «Доширака», чтобы обратить внимание на рост цен на хлебобулочную продукцию. И несмотря на усилия контролирующих органов цены остались на том же уровне.

«Сегодня аналогичная ситуация со сливочным маслом. Турция и Объединенные Арабские Эмираты будут поставлять в Россию сливочное масло. Смех да и только», - сказал он.

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По его словам, в преддверии Нового года наблюдается рост цен на продовольственные товары. «Мандарины, без которых не обходится ни один новогодний стол, подорожают на 50%. Салат оливье уже вырос на 20%. В январе прошлого года салат стоил 205 рублей, в ноябре 414 рублей, и это еще не предел. На 20-30% к празднику подорожают шоколад, красная икра, елочные игрушки», - поделился Петр Алексеенко.

По его словам, несмотря на СВО, санкции, «аппетиты торговых баронов растут». «Ситуацию с ценами могло бы исправить предложение о государственном регулировании цен на товары первой необходимости. Но у нас интересы буржуазии защищают лучше, чем интересы обычных граждан», - выступил коммунист.