Политика

Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон.

Оценки выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Сергей Тарасик

Самую низкую оценку ставим главе Печорского района Сергею Тарасику. Дела у этого муниципального управленца совсем плохи - косяк следует за косяком, местные критикуют, областное начальство недовольно. Говорят, совсем скоро Тарасик может повторить участь другого аутсайдера, господина Баранова из Пушкинских Гор, и уйти в отставку. Так что, Печорский район, в котором на исходе лета пройдут грандиозные торжества по случаю юбилея монастыря, вероятно, ждут досрочные выборы и смена главы.

По некоторым данным, Тарасик уже написал заявление, однако оно ждет своего часа - смысл тут в том, чтобы не устраивать досрочные выборы до ЕДГ в сентябре.

-4 Александр Васильев

Иногда они возвращаются - и это похоже на первоапрельский розыгрыш. Вот и экс-депутат Госдумы Александр Васильев, если верить сообщениям в масс-медиа, решил переквалифицироваться в... пивовара. Пишут, что даже фирму какую-то зарегистрировал в псковской глубинке. Ну что тут скажешь? Если предположить, что на новом поприще господин Васильев будет работать примерно так же, как на ниве парламентаризма и представления интересов псковичей, то, боюсь, он рискует быстро прогореть - и никакого стартового капитала, нажитого непосильным трудом на Охотном ряду, не хватит.

-3 Антон Сергеев

На минувшей неделе в разных уголках Псковской области боролись с последствиями сильного паводка. Справиться с ними оперативно получалось не всегда - отсюда масса жалоб от местных жителей. Как в этой ситуации должны были действовать госпропагандисты? Естественно, информировать, разъяснять и реагировать на сигналы с мест, вселяя в людей уверенность в том, что их проблемами занимаются и всё под контролем. Вместо этого возглавляемый советником губернатора по СМИ Антоном Сергеевым блок, уж простите за выражение, забил на отработку этой волнующей людей темы, как и прежде чиновники от СМИ были заняты бесконечным ретранслированием и комментированием новостей о том, как загнивают Америка с Европой. И дело не в том, что глумиться над стариком Байденом и пророчить апокалипсис во Франции значительно легче, чем освещать работу местных властей по противодействию природным катаклизмам. Беда в том, что делают они всё это крайне комично, глупо и не зная меры, по образу и подобию telegram-канала Rikhtman. А о паводке тишина. Хоть как-то они начали реагировать на происходящее только в конце недели - наверное, после волшебного пендаля из «Дома Советов». Так не годится!

Смотрите также Частный случай Всемирного потопа

-2 Софья Пугачева

«Опять двойка» в дневнике новоржевской главы Софьи Пугачевой. В реальной жизни она встала в лужу, но образно говоря - села в нее. Поясняю: новоржевская руководительница отправилась в затопленные деревни и затем опубликовала в соцсетях фото, на котором стоит в воде. Многим этот снимок показался постановочным, излишне драматичным и обработанным фотографом-профессионалом. Такой «пиар во время воды» местные жители и авторы политических telegram-каналов сочли неуместным и порекомендовали яблочнице заниматься делом, а не сомнительными фотосессиями.

-1 Александр Баев

Публичный совет не пиариться на проблемах, а лучше работать получил на минувшей неделе и депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев. На сессии он поднял извечный весенний вопрос состояния дорог - и заговорил о проблеме так, как о ней мог бы сказать, например, впервые приехавший в город турист. Поделиться наблюдением, что дороги весной разрушаются - это каждый может, но от депутата, более того - экс-заместителя главы города мы ждем чего-то большего. Закономерно, что руководитель фракции КПРФ нарвался на критику коллег - Баеву порекомендовали вместо того, чтобы пиариться, лучше вникать в суть вопросов, посещать комитеты и работать над проблематикой.

0 Евгений Михайлов

Нейтральную оценку получает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Он, наряду с Игорем Стрелковым, Павлом Губаревым, Виктором Алкснисом и другими неоднозначными персонами вошел в только что созданный т.н. «Клуб рассерженных патриотов».

Публика там собралась разношерстная, кто-то скажет - сомнительная, но так или иначе отмечаем здесь активную позицию бывшего псковского губернатора.

+1 Армен Мнацаканян, Артур Гайдук

Плюс один ставим депутатам Псковского областного Собрания - вице-спикеру, руководителю фракции «Единая Россия» Армену Мнацаканяну и парламентарию от «Яблока» Артуру Гайдуку.

Оппоненты приняли участие в поединке в программе «Армрестлинг» на радио ПЛН FM. Оба были достаточно убедительны и заслужили положительной оценки за содержательный и острый разговор на тему муниципальной реформы.

+2 Петр Алексеенко

Как известно, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1960-м стучал ботинком по столу в зале заседаний ООН - и это стало одним из самых известных эпизодов его биографии. Другой первый секретарь - не ЦК партии, а псковского обкома КПРФ - Петр Алексеенко, возможно, тоже войдет в историю регионального парламентаризма благодаря неожиданному шагу в зале заседаний областного Собрания. На трибуну коммунист вышел с упаковкой лапши быстрого приготовления «Доширак». Зачем? А чтобы наглядно продемонстрировать: вот лапша - ее можно есть, а можно на уши вешать, когда смотришь телевизор; говорят, зерно девать некуда, а «Доширак» и хлеб всё равно дорожают. Как же так, где логика? Этот перфоманс и поиск нестандартных подходов приносит товарищу Алексеенко плюс два.

Смотрите также Петр Алексеенко продемонстрировал лапшу быстрого приготовления на сессии областного Собрания. ФОТО

+3 Антон Минаков

Плюс три ставим региональному координатору ЛДПР, депутату Антону Минакову, по предложению которого в областном Собрании проводили парламентский час о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Либера-демократ выступил не только инициатором проведения слушаний, но и озвучил вопрос о том, может ли семья повторно в течение года обращаться за субсидией, если её материальное положение не улучшилось, на что получил утвердительный ответ председателя профильного комитета правительства.

Смотрите также Антон Минаков: Государство должно думать о гражданах

+4 Александр Козловский

Неделя, на которой отмечался День единения народов России и Белоруссии, прошла под знаком укрепления отношений двух стран. Как на федеральном уровне, где месседжами обменивали первые лица государств, так и на региональном. В Великих Луках принимали депутатов Парламентского Собрания Союзного государства России и Беларуси, с целым рядом заявлений по теме развития наших отношений выступил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Помимо этого, отмечаем участие парламентария в большом совещании СоюзМаша и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло под председательством главы Союза машиностроителей России, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Высокая публичная активность приносит Александру Козловскому плюс четыре.

Смотрите также Александр Козловский призвал усилить сотрудничество псковских и белорусских предприятий

+5 Анастасия Повторейко

Максимально высокую оценку впервые ставим главному врачу Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутату регионального парламента Анастасии Повторейко. И дело не в каких-то проявлениях политической активности или законодательных инициативах, а в том, что она спасла жизнь пассажиру самолёта Псков – Москва. По словам очевидцев, в автобусе, который вёз пассажиров к зданию аэропорта Внуково, резко стало плохо мужчине. И он бы, вероятно, не дожил до приезда реанимации, если бы на этом же рейсе не оказалось Анастасии Повторейко. Врач мгновенно взяла ситуацию под контроль, точно поставила диагноз и вернула дыхание мужчине.

Смотрите также Анастасия Повторейко спасла жизнь пассажиру самолёта Псков – Москва

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, telegram-канал Александра Козловского, страница Софьи Пугачевой в соцсети «ВКонтакте».