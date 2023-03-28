Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон.
Оценки выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
-5 Сергей Тарасик
Самую низкую оценку ставим главе Печорского района Сергею Тарасику. Дела у этого муниципального управленца совсем плохи - косяк следует за косяком, местные критикуют, областное начальство недовольно. Говорят, совсем скоро Тарасик может повторить участь другого аутсайдера, господина Баранова из Пушкинских Гор, и уйти в отставку. Так что, Печорский район, в котором на исходе лета пройдут грандиозные торжества по случаю юбилея монастыря, вероятно, ждут досрочные выборы и смена главы.
-4 Александр Васильев
Иногда они возвращаются - и это похоже на первоапрельский розыгрыш. Вот и экс-депутат Госдумы Александр Васильев, если верить сообщениям в масс-медиа, решил переквалифицироваться в... пивовара. Пишут, что даже фирму какую-то зарегистрировал в псковской глубинке. Ну что тут скажешь? Если предположить, что на новом поприще господин Васильев будет работать примерно так же, как на ниве парламентаризма и представления интересов псковичей, то, боюсь, он рискует быстро прогореть - и никакого стартового капитала, нажитого непосильным трудом на Охотном ряду, не хватит.
-3 Антон Сергеев
На минувшей неделе в разных уголках Псковской области боролись с последствиями сильного паводка. Справиться с ними оперативно получалось не всегда - отсюда масса жалоб от местных жителей. Как в этой ситуации должны были действовать госпропагандисты? Естественно, информировать, разъяснять и реагировать на сигналы с мест, вселяя в людей уверенность в том, что их проблемами занимаются и всё под контролем. Вместо этого возглавляемый советником губернатора по СМИ Антоном Сергеевым блок, уж простите за выражение, забил на отработку этой волнующей людей темы, как и прежде чиновники от СМИ были заняты бесконечным ретранслированием и комментированием новостей о том, как загнивают Америка с Европой. И дело не в том, что глумиться над стариком Байденом и пророчить апокалипсис во Франции значительно легче, чем освещать работу местных властей по противодействию природным катаклизмам. Беда в том, что делают они всё это крайне комично, глупо и не зная меры, по образу и подобию telegram-канала Rikhtman. А о паводке тишина. Хоть как-то они начали реагировать на происходящее только в конце недели - наверное, после волшебного пендаля из «Дома Советов». Так не годится!
-2 Софья Пугачева
«Опять двойка» в дневнике новоржевской главы Софьи Пугачевой. В реальной жизни она встала в лужу, но образно говоря - села в нее. Поясняю: новоржевская руководительница отправилась в затопленные деревни и затем опубликовала в соцсетях фото, на котором стоит в воде. Многим этот снимок показался постановочным, излишне драматичным и обработанным фотографом-профессионалом. Такой «пиар во время воды» местные жители и авторы политических telegram-каналов сочли неуместным и порекомендовали яблочнице заниматься делом, а не сомнительными фотосессиями.
-1 Александр Баев
Публичный совет не пиариться на проблемах, а лучше работать получил на минувшей неделе и депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев. На сессии он поднял извечный весенний вопрос состояния дорог - и заговорил о проблеме так, как о ней мог бы сказать, например, впервые приехавший в город турист. Поделиться наблюдением, что дороги весной разрушаются - это каждый может, но от депутата, более того - экс-заместителя главы города мы ждем чего-то большего. Закономерно, что руководитель фракции КПРФ нарвался на критику коллег - Баеву порекомендовали вместо того, чтобы пиариться, лучше вникать в суть вопросов, посещать комитеты и работать над проблематикой.
0 Евгений Михайлов
Нейтральную оценку получает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Публика там собралась разношерстная, кто-то скажет - сомнительная, но так или иначе отмечаем здесь активную позицию бывшего псковского губернатора.
+1 Армен Мнацаканян, Артур Гайдук
Плюс один ставим депутатам Псковского областного Собрания - вице-спикеру, руководителю фракции «Единая Россия» Армену Мнацаканяну и парламентарию от «Яблока» Артуру Гайдуку.
Оппоненты приняли участие в поединке в программе «Армрестлинг» на радио ПЛН FM. Оба были достаточно убедительны и заслужили положительной оценки за содержательный и острый разговор на тему муниципальной реформы.
+2 Петр Алексеенко
Как известно, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1960-м стучал ботинком по столу в зале заседаний ООН - и это стало одним из самых известных эпизодов его биографии. Другой первый секретарь - не ЦК партии, а псковского обкома КПРФ - Петр Алексеенко, возможно, тоже войдет в историю регионального парламентаризма благодаря неожиданному шагу в зале заседаний областного Собрания. На трибуну коммунист вышел с упаковкой лапши быстрого приготовления «Доширак». Зачем? А чтобы наглядно продемонстрировать: вот лапша - ее можно есть, а можно на уши вешать, когда смотришь телевизор; говорят, зерно девать некуда, а «Доширак» и хлеб всё равно дорожают. Как же так, где логика? Этот перфоманс и поиск нестандартных подходов приносит товарищу Алексеенко плюс два.
+3 Антон Минаков
Плюс три ставим региональному координатору ЛДПР, депутату Антону Минакову, по предложению которого в областном Собрании проводили парламентский час о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Либера-демократ выступил не только инициатором проведения слушаний, но и озвучил вопрос о том, может ли семья повторно в течение года обращаться за субсидией, если её материальное положение не улучшилось, на что получил утвердительный ответ председателя профильного комитета правительства.
+4 Александр Козловский
Неделя, на которой отмечался День единения народов России и Белоруссии, прошла под знаком укрепления отношений двух стран. Как на федеральном уровне, где месседжами обменивали первые лица государств, так и на региональном. В Великих Луках принимали депутатов Парламентского Собрания Союзного государства России и Беларуси, с целым рядом заявлений по теме развития наших отношений выступил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.
Помимо этого, отмечаем участие парламентария в большом совещании СоюзМаша и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло под председательством главы Союза машиностроителей России, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Высокая публичная активность приносит Александру Козловскому плюс четыре.
+5 Анастасия Повторейко
Максимально высокую оценку впервые ставим главному врачу Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутату регионального парламента Анастасии Повторейко. И дело не в каких-то проявлениях политической активности или законодательных инициативах, а в том, что она спасла жизнь пассажиру самолёта Псков – Москва. По словам очевидцев, в автобусе, который вёз пассажиров к зданию аэропорта Внуково, резко стало плохо мужчине. И он бы, вероятно, не дожил до приезда реанимации, если бы на этом же рейсе не оказалось Анастасии Повторейко. Врач мгновенно взяла ситуацию под контроль, точно поставила диагноз и вернула дыхание мужчине.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, telegram-канал Александра Козловского, страница Софьи Пугачевой в соцсети «ВКонтакте».