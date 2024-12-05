Экономика

Андрей Козлов: Удобрения не сильно влияют на рост цен на сельхозпродукцию

Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков различных удобрений, в связи с чем удобрения не оказывают серьезного влияния на ценообразование в сельскохозяйственном секторе экономики Псковской области. Об этом рассказал депутат Псковского областного, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Собрания Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В этой части, наверное, всё стабильно. Все-таки удобрения у нас практически все выпускают, и мы являемся крупнейшим производителем удобрений в мире. Соответственно, даже экспортируем за рубеж. Поэтому они не сильно влияют, но удобрениями тоже торгуют люди, которые понимают, что им можно отправить в Европу по нынешнему курсу. Зачем поставлять дешевле? Здесь государство на частный сектор тоже не может повлиять. Наверное, может только пожурить», - отметил Андрей Козлов.

В отличие от удобрений, которые не очень сильно подорожали, семенной фонд для растениеводства и животноводства возрос в цене очень сильно, так как сырье также приобретается за границей.

«Удобрения несильно подорожали за последние 3−5 лет. Скажем так, подорожали не в такой прогрессии, как многие другие вещи. А вот семена... У нас же семенного материала практически нет своего. Если и есть, они не всегда хорошего качества, поэтому практически все сельхозпроизводители используют иностранные семена, семенной материал животных. Есть селекционно-гибридные центры, но тоже их ограниченное количество», - подытожил депутат.

Ранее Андрей Козлов назвал несколько факторов, при которых продукция сельхозтоваропроизводителей может подешеветь.