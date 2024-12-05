Экономика

Пскович поинтересовался у Путина судьбой ключевой ставки

Валерий Семёнов из Псковской области дозвонился на прямую линию президента РФ Владимира Путина 19 декабря.

Фото: Кремль

Пскович спросил у президента, сказала ли ему председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина о том, какой будет завтра ключевая ставка Банка России.

«Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательные решения. Но надеюсь, что решение будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», — заявил президент.