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Экономика

Обзор крипторынка: запрет майнинга, делистинг USDT и выступление Силуанова

27.12.2024 13:28|ПсковКомментариев: 0

За считанные дни до Нового года рынок на распутье. Пока одни трейдеры ждут рывок с текущих позиций и новые максимумы, другие – коррекцию, чтобы заполнить, наконец, всевозможные имбалансы и с чистой совестью продолжать движение вверх. Но разные мнения свойственны не только трейдерам, но и целым государствам. В частности, у России и США на этой неделе сложилась абсолютно полярная риторика в адрес цифровых активов. Подробнее – в нашем обзоре.

 

Для начала следует упомянуть о событии прошедшей недели, которое успело навести немало шороху на форумах – речь о делистинге USDT. Сразу нужно отметить, что жителям стран, не входящих в ЕС, беспокоиться не стоит, в отличие от европейцев. Новые правила ЕС по криптоактивам MiCA обязуют биржи, работающие в Евросоюзе, к 30 декабря исключить из листинга стейблкоины, не получившие одобрение регуляторов. Среди них и Tether, стейблкоин, который имеет капитализацию более 140 миллиардов долларов. По мнению многих специалистов, такой шаг может привести к оттоку ликвидности для рынков ЕС. Ведь большая часть криптоактивов торгуется в паре с USDT. Это может отпугнуть многих трейдеров и инвесторов. В планах Tether предложить два новых стейблкоина: EURQ и USDQ, которые будут соответствовать правилам. Как говорится, следим за развитием событий.

Резервы в США и запреты в России

Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сейлор представил структуру регулирования цифровых активов для США. Речь, конечно же, про создание биткоин-резервов, способных принести американской казне от $16 до $81 трлн благодаря многократному увеличение капитализации рынков в будущем. На данный момент MicroStrategy – крупнейший в мире корпоративный держатель биткоина, им принадлежит 2,12% от общего объема главной криптовалюты мира.

Стратегический резерв биткоинов давно является идеей-фикс Дональда Трампа. И многие ожидают от него активных шагов в этом направлении чуть ли не сразу после инаугурации. Хотя по мнению аналитиков шансы на воплощение мечты в реальность не превышают 10%. Пока что интерес к теме подогревается со стороны штатов: в Палату представителей Техаса поступил законопроект с предложением создать биткоин-резерв. Другие штаты также задумались о создании подобного резерва. Главный аргумент – защита от инфляции. Похоже, после 20 января (день инаугурации Дональда Трампа) нас ждет более предметный разговор на эту тему. А пока перейдем к нашим реалиям.

Тем временем Правительство России запретило майнинг сразу в 10 регионах до 2031 года. Ограничения начнут действовать с 1 января в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в пики энергопотребления майнинг также будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Запрет объясняется возможностью решить вопрос с энергодефицитом, в первую очередь, для социальных объектов, таких как школы и больницы. Ведь майнинг значительно увеличивает потребление электроэнергии и может приводить к перегрузке энергосетей. По этой причине список регионов, в которых будет действовать запрет, может пополниться. Для этого понадобятся решения «на местах». Губернаторы сами смогут решить – нужен им такой запрет или нет. Но пока никто из глав регионов никак не высказался на этот счет.

Еще один инфоповод, на котором хотелось бы остановиться – это выступление министра финансов Антона Силуанова перед студентами Финансового университета при правительстве РФ. По словам министра, в ближайшем будущем Россия не планирует инвестировать средства в криптовалюты, считая их менее предсказуемыми, чем другие общепринятые активы. Так что российского ответа на американский биткоин-резерв, скорее всего, в ближайшее десятилетие не будет.

Что на рынке?

Рынок взял паузу и замер в боковике, тестируя верхние и нижние границы, особо не пересекая их. Биткоин заполнил два имбаланса на $96 и $94 тыс. Кто-то рассматривает в этой ситуации возможность окончания локальной коррекции и ждет формирования разворота наверх, к новым вершинам. Другие участники рынка склонны к тому, что биткоин протестирует зону $92-88 тыс, где встретит интерес покупателя и оттолкнуться будет намного легче. Так или иначе, оба варианта возможны. И многое снова будет зависеть от новостного фона. Позитив – идем наверх, негатив – тестируем зоны поддержки. Но также в уме нужно держать и «медвежий» вариант событий и забыть про новые ATH. Развязка запутанного сюжета может случиться как раз в середине января. До этого возможны, скорее, манипуляции. Подробнее об этом поговорим уже после праздников.

Доминация биткоина тоже не спешит падать, поэтому нет особого роста и в других монетах. Ethereum по-прежнему торгуется на отметке $3,388, но многие ожидают движения вверх в 2025 году. Примерно того же ждут от других альткоинов. Средин них Solana, XRP, Sui и многие мем-коины.

Но если к солане вопросы имеются, то пара других монет уверенно держится даже во время просадок, что указывает на силу актива. Улучшить положение возможно после одобрения заявки на ETF. Но для успешной реализации задуманного нужно дождаться как минимум ухода Гэри Генслера с поста председателя SEC, что произойдет уже достаточно скоро. Экосистема Ton пока что не оправдывает ожидания. Блокчейну все так же не хватает объемов.

На фоне отставки Мо Шейха проект Aptos теряет позиции, которые набирал последние пару месяцев. Тот случай, когда обстоятельства могут скорректировать ожидания вне зависимости от того, куда направлены индикаторы.

Данный обзор не является торговой рекомендацией.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
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