Экономика

Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского

На прошлой неделе участники криптовалютного рынка стали свидетелями многих поистине исторических событий. Впервые в истории без пяти минут президент США запустил свой собственный токен, который за пару дней сумел достигнуть капитализации в $15 млрд и выйти в топ-15 всех криптовалют мира, обогнав таких гигантов рынка как Litecoin, AAVE и TON. В Госдуме, видимо, захотели повторить успех американских коллег и всерьез рассматривают идею создания криптовалюты в честь Жириновского. Биткоин в очередной раз успел обновить свой максимум и в моменте торговался выше $109 тыс. Но, пожалуй, самое важное – это указы Трампа в области криптовалют. Подробнее - в нашем обзоре.

Конец прошлой недели и начало нынешней ознаменовались выходом монеты $TRUMP. Информация о ней появилась в соцсетях новоизбранного президента США аккурат перед инаугурацией. Мемкоин быстро начал набирать популярность и расти в цене. В моменте стоимость токена достигала 75$. И ее рост до этих значений продолжался практически без отката. На такой волне хайпа многие старались запрыгнуть в ракету, и мало кто решался открывать шорт-позиции. В итоге большая часть участников ралли сумела неплохо заработать. Любопытно, что в большинстве это совсем юная аудитория. Да-да, среди которой есть школьники и студенты.

От пампа до дампа

Неизвестно, чем бы закончилась история с токеном (многие прогнозировали рост до 100$ за монету), если бы не новый пост в соцсетях Трампа. Практически на самом пике цены Дональд Трамп репостнул сообщение жены, которая также создала свою криптовалюту.

Ликвидность начала перетекать из $TRUMP в $MELANIA. В моменте монета Трампа потеряла почти 40% в цене, а многие трейдеры столкнулись с ликвидациями своих лонг-позиций.

Мемкоин $MELANIA также успел собрать капитализацию в несколько миллиардов долларов и торговаться выше 12$, но достигнуть успехов мужа не удалось.

Монеты были запущены на блокчейне Solana, что позволило главному бенефициару ралли-шоу существенно вырасти в цене и обновить свой ATH, немного не дойдя до 300$.

Остальные криптовалюты лишь с горечью наблюдали, как вся ликвидность перетекает от них к основным хайпожорам. И без того обескровленные, они еще больше теряли в цене, укатываясь на 10-20%.

Ожидания от инаугурации

За пару дней до инаугурации Дональда Трампа в сети появилась информация, что чуть ли не во время инаугурации он объявит криптовалюты национальным приоритетом. Что, несомненно, огромный плюс для всей индустрии цифровых активов.

Каково же было удивление всех, когда Трамп в своей речи не сказал вообще ни слова ни про биткоин, ни про криптовалюты в целом. На этом фоне рынок снова скорректировался на 5%, а монеты самого Трампа и его жены более чем на 30%.

Завышенные ожидания участников рынка сыграли с ними злую шутку. Скорее всего, такие заявления сразу после вступления в должность были бы не к месту просто потому, что простым американцам хотелось услышать совсем другое. И они это услышали.

Долгожданные указы

Спустя пару дней после вступления в должность Дональд Трамп наконец-то сказал слово «крипта» на радость всему сообществу. И произошло это в наиболее уместный момент, а именно – в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент США заявил, что собирается сделать страну «мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалют». И, видимо, чтобы не быть голословным, успел выделить $500 млрд (нет, это не опечатка) OpenAI для создания суперкомпьютера, который займется разработкой сверхумных нейросетей.

После чего Трамп подписал долгожданный указ о криптовалютах и цифровых активах. Основные цели – поддержка цифровой экономики и создание рабочей группы. Многие, в том числе СМИ, поспешили заявить, что этот указ означает принятие так называемого биткоин-резерва, о котором мы писали в прошлых выпусках. На самом деле, это лишь первый шаг. Рабочая группа под руководством «криптоцаря» Дэвида Сакса объединит Министерство финансов, Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чтобы создать федеральную нормативную базу для цифровых активов и оценить возможность создания национального резерва. Так что все самое интересное впереди. Но уже практически ни у кого нет сомнений, что в конечном итоге резерв будет принят. Вопрос только, в каком виде и какие активы в него войдут. Главное здесь совсем другое – сейчас никто не решится вставлять палки в колеса цифровым активам.

Принятие резерва наверняка произведет «эффект домино». И другие страны также начнут задумываться о создании резервов цифровых активов. За ними последуют крупные компании, провоцируя рост цены. Развитие подобного сценария в текущих реалиях вопрос времени. Конечно, у всей этой истории может быть и обратная сторона, но о ней, как об альтернативной версии, мы поговорим в следующем выпуске.

Любопытно, что российские политики очень сдержанно комментируют подобные новости, в основном называя криптовалюты рискованным активом. Простыми словами: резерва криптовалют в стране или в отдельных регионах (например, в Псковской области) в ближайшее время мы вряд ли дождемся. Хотя подобная практика «наверху», пусть даже в качестве в качестве эксперимента, могла бы ответить на самый главный вопрос – является ли криптовалюта лекарством против инфляции в среднесрочной перспективе или нет.

Криптовалюта имени Жириновского

На днях в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов всерьез намерен изучить вопрос создания токена «Жириновский» и приурочить его к празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР.

В интервью РИА Новости Нилов отметил, что обсуждает вопрос с коллегой по фракции ЛДПР, депутатом Луговым, который занимается в том числе проблемами законодательного регулирования. А также подчеркнул актуальность, а самое главное – креативность и яркость идеи.

Что ж, видимо, мы живем в такое время, когда у каждого уважающего себя политика должна быть своя собственная криптовалюта. Главное, не забывать, что это не только модно, это еще и ответственность перед холдерами, а вместе с тем и репутация. Если токен с момента листинга укатается на 50% в первый день, то выйдет не очень хорошо.

Разочарование от Not Pixel

У масштабного телеграм-проекта Not Pixel пару дней назад состоялся листинг. Ожидания у сообщества были огромные. Многие ждали цену не менее 1$, листинг на Binance и абсолютное богатство как итог.

В результате большая часть участников даже не смогла заклеймить свои токены. Проблемы с транзакцией, невысокая цена на старте и полное разочарование в проекте.

Безусловно, это удар по всем «тапалкам», которые сейчас представлены в мессенджере. В свете таких событий новость о том, что TON станет эксклюзивным блокчейном для платформы мини-приложений, выглядит еще более сомнительной.

Месячное количество участников новых проектов редко переваливает даже за миллион пользователей. Как тут не вспомнить десятки миллионов игроков у Hamster Kombat и Dogs. «Хомяка» ругали многие, но в нынешних реалиях это почти образец для подражания.

Монеты после листинга укатываются практически в ноль и большой вопрос, насколько они отрастут при начале полумифического альт-сезона.

Проекты сторонних экосистем могли бы добавить позитива в виде щедрых эйрдропов (держим в уме хотя бы PAWS, который всеми силами намекает на солану, но никак не может решиться), однако в дальнейшем об этом не будет и речи.

Последний гвоздь в крышку гроба популярности мини-приложений могут забить Blum и Bums (вовсе затянувшие с листингом), если не оправдают ожиданий многомиллионного сообщества. Либо, наоборот, вернут веру в подобные проекты. Время покажет.

Александр Елисеев