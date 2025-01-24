Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Завтраки в «Гельдте»
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
100 самых Влиятельных псковичей
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Платное лечение
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Банная церемония «Русские напевы»
 
 
 
ещё Экономика 24.01.2025 15:440 Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского 24.01.2025 15:440 Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского 24.01.2025 13:370 Ученые предложили поднять экономику с помощью роста зарплат чиновников 24.01.2025 12:540 Инвесторам в Пскове предлагают площадку для создания банкетного зала 24.01.2025 10:110 Компания «Геогаз» зарегистрировалась в особой экономической зоне «Моглино» 24.01.2025 10:050 Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
 
 
 
Самое популярное 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025 10:300 Электричество по лимиту 20.01.2025 16:080 Настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале 20.01.2025 17:471 Рейтингомер: рокировки во власти, клевета с продолжением и подстава от госмедиахолдинга 19.01.2025 17:071 В Гдове водитель автомашины сбил трех человек, два из них погибли
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского

24.01.2025 15:44|ПсковКомментариев: 0

На прошлой неделе участники криптовалютного рынка стали свидетелями многих поистине исторических событий. Впервые в истории без пяти минут президент США запустил свой собственный токен, который за пару дней сумел достигнуть капитализации в $15 млрд и выйти в топ-15 всех криптовалют мира, обогнав таких гигантов рынка как Litecoin, AAVE и TON. В Госдуме, видимо, захотели повторить успех американских коллег и всерьез рассматривают идею создания криптовалюты в честь Жириновского. Биткоин в очередной раз успел обновить свой максимум и в моменте торговался выше $109 тыс. Но, пожалуй, самое важное – это указы Трампа в области криптовалют. Подробнее - в нашем обзоре.

 

Конец прошлой недели и начало нынешней ознаменовались выходом монеты $TRUMP. Информация о ней появилась в соцсетях новоизбранного президента США аккурат перед инаугурацией. Мемкоин быстро начал набирать популярность и расти в цене. В моменте стоимость токена достигала 75$. И ее рост до этих значений продолжался практически без отката. На такой волне хайпа многие старались запрыгнуть в ракету, и мало кто решался открывать шорт-позиции. В итоге большая часть участников ралли сумела неплохо заработать. Любопытно, что в большинстве это совсем юная аудитория. Да-да, среди которой есть школьники и студенты.

От пампа до дампа

Неизвестно, чем бы закончилась история с токеном (многие прогнозировали рост до 100$ за монету), если бы не новый пост в соцсетях Трампа. Практически на самом пике цены Дональд Трамп репостнул сообщение жены, которая также создала свою криптовалюту.

Ликвидность начала перетекать из $TRUMP в $MELANIA. В моменте монета Трампа потеряла почти 40% в цене, а многие трейдеры столкнулись с ликвидациями своих лонг-позиций.

Мемкоин $MELANIA также успел собрать капитализацию в несколько миллиардов долларов и торговаться выше 12$, но достигнуть успехов мужа не удалось.

Монеты были запущены на блокчейне Solana, что позволило главному бенефициару ралли-шоу существенно вырасти в цене и обновить свой ATH, немного не дойдя до 300$.

Остальные криптовалюты лишь с горечью наблюдали, как вся ликвидность перетекает от них к основным хайпожорам. И без того обескровленные, они еще больше теряли в цене, укатываясь на 10-20%.

Ожидания от инаугурации

За пару дней до инаугурации Дональда Трампа в сети появилась информация, что чуть ли не во время инаугурации он объявит криптовалюты национальным приоритетом. Что, несомненно, огромный плюс для всей индустрии цифровых активов.

Каково же было удивление всех, когда Трамп в своей речи не сказал вообще ни слова ни про биткоин, ни про криптовалюты в целом. На этом фоне рынок снова скорректировался на 5%, а монеты самого Трампа и его жены более чем на 30%.

Завышенные ожидания участников рынка сыграли с ними злую шутку. Скорее всего, такие заявления сразу после вступления в должность были бы не к месту просто потому, что простым американцам хотелось услышать совсем другое. И они это услышали.

Долгожданные указы

Спустя пару дней после вступления в должность Дональд Трамп наконец-то сказал слово «крипта» на радость всему сообществу. И произошло это в наиболее уместный момент, а именно – в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент США заявил, что собирается сделать страну «мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалют». И, видимо, чтобы не быть голословным, успел выделить $500 млрд (нет, это не опечатка) OpenAI для создания суперкомпьютера, который займется разработкой сверхумных нейросетей.

После чего Трамп подписал долгожданный указ о криптовалютах и цифровых активах. Основные цели – поддержка цифровой экономики и создание рабочей группы. Многие, в том числе СМИ, поспешили заявить, что этот указ означает принятие так называемого биткоин-резерва, о котором мы писали в прошлых выпусках. На самом деле, это лишь первый шаг. Рабочая группа под руководством «криптоцаря» Дэвида Сакса объединит Министерство финансов, Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чтобы создать федеральную нормативную базу для цифровых активов и оценить возможность создания национального резерва. Так что все самое интересное впереди. Но уже практически ни у кого нет сомнений, что в конечном итоге резерв будет принят. Вопрос только, в каком виде и какие активы в него войдут. Главное здесь совсем другое – сейчас никто не решится вставлять палки в колеса цифровым активам.

Принятие резерва наверняка произведет «эффект домино». И другие страны также начнут задумываться о создании резервов цифровых активов. За ними последуют крупные компании, провоцируя рост цены. Развитие подобного сценария в текущих реалиях вопрос времени. Конечно, у всей этой истории может быть и обратная сторона, но о ней, как об альтернативной версии, мы поговорим в следующем выпуске.

Любопытно, что российские политики очень сдержанно комментируют подобные новости, в основном называя криптовалюты рискованным активом. Простыми словами: резерва криптовалют в стране или в отдельных регионах (например, в Псковской области) в ближайшее время мы вряд ли дождемся. Хотя подобная практика «наверху», пусть даже в качестве в качестве эксперимента, могла бы ответить на самый главный вопрос – является ли криптовалюта лекарством против инфляции в среднесрочной перспективе или нет.

Криптовалюта имени Жириновского

На днях в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов всерьез намерен изучить вопрос создания токена «Жириновский» и приурочить его к празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР.

В интервью РИА Новости Нилов отметил, что обсуждает вопрос с коллегой по фракции ЛДПР, депутатом Луговым, который занимается в том числе проблемами законодательного регулирования. А также подчеркнул актуальность, а самое главное – креативность и яркость идеи.

Что ж, видимо, мы живем в такое время, когда у каждого уважающего себя политика должна быть своя собственная криптовалюта. Главное, не забывать, что это не только модно, это еще и ответственность перед холдерами, а вместе с тем и репутация. Если токен с момента листинга укатается на 50% в первый день, то выйдет не очень хорошо.

Разочарование от Not Pixel

У масштабного телеграм-проекта Not Pixel пару дней назад состоялся листинг. Ожидания у сообщества были огромные. Многие ждали цену не менее 1$, листинг на Binance и абсолютное богатство как итог.

В результате большая часть участников даже не смогла заклеймить свои токены. Проблемы с транзакцией, невысокая цена на старте и полное разочарование в проекте.

Безусловно, это удар по всем «тапалкам», которые сейчас представлены в мессенджере. В свете таких событий новость о том, что TON станет эксклюзивным блокчейном для платформы мини-приложений, выглядит еще более сомнительной.

Месячное количество участников новых проектов редко переваливает даже за миллион пользователей. Как тут не вспомнить десятки миллионов игроков у Hamster Kombat и Dogs. «Хомяка» ругали многие, но в нынешних реалиях это почти образец для подражания.

Монеты после листинга укатываются практически в ноль и большой вопрос, насколько они отрастут при начале полумифического альт-сезона.

Проекты сторонних экосистем могли бы добавить позитива в виде щедрых эйрдропов (держим в уме хотя бы PAWS, который всеми силами намекает на солану, но никак не может решиться), однако в дальнейшем об этом не будет и речи.

Последний гвоздь в крышку гроба популярности мини-приложений могут забить Blum и Bums (вовсе затянувшие с листингом), если не оправдают ожиданий многомиллионного сообщества. Либо, наоборот, вернут веру в подобные проекты. Время покажет.

Александр Елисеев

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 177 человек
Сюжет: Обзор крипторынка Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского Обзор крипторынка: запрет майнинга, делистинг USDT и выступление Силуанова Обзор крипторынка: заседание ФРС, рекордные ликвидации и шансы на «Рождественское ралли» Обзор крипторынка: биткоин по 100 000, выступление Путина и новый глава SEC
24.01.2025, 15:560 Бесплатный облепиховый чай получат все Татьяны в изборском музее 25 января 24.01.2025, 15:440 Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского 24.01.2025, 15:430 Педофила заключили под стражу в Дедовичах 24.01.2025, 15:360 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox? ВИДЕО
24.01.2025, 15:280 Четыре человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе 24.01.2025, 15:260 Военно-патриотический проект к 80-летию Победы представили в псковском музее 24.01.2025, 15:230 За звание «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове поборются 49 человек 24.01.2025, 15:130 Великолукские единороссы провели ко Дню студента интеллектуальную викторину
24.01.2025, 15:080 МегаФон и БЮРО 1440 договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету 24.01.2025, 15:040 МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram 24.01.2025, 14:500 Пляжи Анапы после разлива мазута восстановят к лету 2026 года 24.01.2025, 14:480 Молебен проходит в Троицком соборе Пскова в преддверии Дня студента
24.01.2025, 14:450 Впервые все муниципалитеты области примут участие в играх Лиги дебатов «Истина» 24.01.2025, 14:310 Ход СВО, ликвидацию последствий разлива мазута и инаугурацию Трампа россияне считают наиболее важными событиями последней недели — опрос 24.01.2025, 14:270 Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении 24.01.2025, 14:211 МТС разогнала интернет в псковской столице валенок
24.01.2025, 14:150 Фестиваль КВН пройдет в Пскове 26 января 24.01.2025, 14:100 Игорь Дитрих: Рассматриваем несколько вариантов поддержки ветеранов к 80-летию Победы 24.01.2025, 13:590 ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов 24.01.2025, 13:470 «Локня» и «Юность» победили на соревнованиях по баскетболу в Великих Луках
24.01.2025, 13:370 Ученые предложили поднять экономику с помощью роста зарплат чиновников 24.01.2025, 13:250 Симфонический оркестр даст концерт «Музыка победителей» в псковской деревне Неелово 24.01.2025, 13:220 Lada Granta и Chevrolet столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове 24.01.2025, 13:150 Более 25 тысяч студентов обучаются в Псковской области
24.01.2025, 13:130 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 24.01.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях 24.01.2025, 12:550 Путин готов к разговору с Трампом, заявили в Кремле 24.01.2025, 12:540 Инвесторам в Пскове предлагают площадку для создания банкетного зала
24.01.2025, 12:500 «На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах 24.01.2025, 12:450 Книги об Александре Невском времен войны станут темой лекции в Пскове 24.01.2025, 12:390 Женщин в Пскове приглашают на банную церемонию «Русские напевы» 24.01.2025, 12:370 «Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души? ВИДЕО
24.01.2025, 12:320 Делегация псковского избиркома примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии 24.01.2025, 12:240 Уголовное дело в отношении директора нацпарка «Себежский» вернули в прокуратуру 24.01.2025, 12:090 Великолукский спектакль включен в топ конкурса «Золотой фонд театральных постановок России» 24.01.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?
24.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 января 24.01.2025, 11:470 Navicon увеличил скорость коммуникации сотрудников благодаря миграции в онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса 24.01.2025, 11:460 Концерт, посвященный Татьяниному дню, пройдёт 24 января в Пушкинских Горах 24.01.2025, 11:380 В 2024 году бесплатное переобучение прошли более 118 тысяч россиян
24.01.2025, 11:350 Фотофакт: Haval оказался в кювете на дороге Писковичи — Задолье 24.01.2025, 11:180 Псковичку задержали за кражу гигиенических средств из магазина на Рижском проспекте 24.01.2025, 11:100 Только 30% псковичей согласны на зарплату в конверте – опрос 24.01.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах
24.01.2025, 10:550 Двое жителей Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан 24.01.2025, 10:470 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях 24.01.2025, 10:370 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 24.01.2025, 10:310 Зимние заботы
24.01.2025, 10:240 Книгу «Пепел Ланевой горы» презентуют в Пскове 24.01.2025, 10:170 Мошенники под предлогом замены счетчиков обманули пожилого псковича на 700 тысяч рублей 24.01.2025, 10:140 Три украинских БПЛА уничтожили в Ленобласти 24.01.2025, 10:110 Компания «Геогаз» зарегистрировалась в особой экономической зоне «Моглино»
24.01.2025, 10:050 Кабмин определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок 24.01.2025, 09:530 Каждый второй псковский работник полностью обрывает связи с бывшими коллегами 24.01.2025, 09:400 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox? 24.01.2025, 09:310 Годовые премии получили 4 из 10 работающих псковичей – опрос
24.01.2025, 09:150 С 1 февраля изменятся цены на проездные в пригородных поездах Псковской области 24.01.2025, 09:000 Каждый пятый россиянин испытывает чувство вины при увольнении - опрос 24.01.2025, 08:450 За поджог в доме экс-жены блогера в Петербурге псковичам заплатили 90 тысяч рублей 24.01.2025, 08:400 ГОСТ на роллы и суши предложили ввести в РФ
24.01.2025, 08:200 Россияне взяли рекордные 2 триллиона автокредитов в прошлом году 24.01.2025, 08:000 В РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства 24.01.2025, 07:300 Международный день образования празднуют 24 января 24.01.2025, 07:000 День госслужащего отмечают в России 24 января
23.01.2025, 22:000 Сезон простуд: Роспотребнадзор напомнил псковичам правила защиты от вирусов 23.01.2025, 21:450 Худощавый мужчина пропал в Порхове 23.01.2025, 21:390 Volvo и Niva столкнулись в Куньинском районе 23.01.2025, 21:190 Исправительная колония № 4 в псковском селе Середка отметила очередную годовщину со дня образования
23.01.2025, 21:060 Даванков предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах 23.01.2025, 21:000 Теплый пол почти обустроили в церкви в Печорах 23.01.2025, 20:410 Два автомобиля столкнулись во дворе дома на улице Балтийской в Пскове 23.01.2025, 20:360 Спектакль, где всё будет «кувырком и не понятно как», анонсировали в детской студии при Пушкинском заповеднике
23.01.2025, 20:200 Псковичам напомнили об опасности выхода на лед 23.01.2025, 20:110 Назначен новый руководитель отделения Банка России в Псковской области 23.01.2025, 20:000 Жители Псковской области могут присоединиться к Всероссийскому спортивному фестивалю 23.01.2025, 19:530 Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию конфликта с Россией
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru