Экономика

Обзор крипторынка: новый «Черный лебедь», заседание ФРС и криптовалюта от Лукашенко

Очередная неделя вновь оказалась богатой на события. Но если в прошлый раз мы удивлялись, скорее, со знаком плюс, то на этой неделе фиксируем минус. Минус два триллиона на американских фондовых рынках (вы все верно прочитали). Разумеется, кровопролитие коснулось и рынка криптовалют. Как такое могло случиться и что еще произошло за неделю – в нашем обзоре.

Утро понедельника началось с красных свечей. Триггером стал запуск китайского стартапа в области искусственного интеллекта Deepseek, созданного чуть ли не в гараже за копейки, в отличие от статусного конкурента – американской компании OpenAI. В сознании людей (и особенно инвесторов) поселился страх, что китайцам для их разработок не нужны дорогущие чипы. И они могут создать конкурентноспособный продукт куда дешевле и за меньшие сроки.

В итоге акции локомотива всея экономики США Nvidia, казалось, вовсе ушли в свободное падение, теряя за сутки рекордные 600 миллиардов и статус самой дорогой компании в мире. Это одна из самых крупных потерь фирмы в истории. Всего же фондовый рынок США потерял около двух миллиарда долларов за один день.

Феномен Deepseek

По мнению экспертов, китайская разработка в области искусственного интеллекта смогла превзойти новейшую версию o1 от OpenAI по многим параметрам. При этом затраты на разработку были в разы ниже, чем у конкурентов. Успехи DeepSeek поставили под вопрос необходимость высоких затрат на покупку дорогостоящего оборудования у таких гигантов как NVIDIA. Отсюда и падение.

Основатель Bridgewater Associates и миллиардер Рэй Далио предупредил, что энтузиазм инвесторов по поводу достижений искусственного интеллекта уже создал «пузырь» на фондовом рынке США. И сравнил текущую ситуацию с крахом доткомов на рубеже веков, когда на рынках наблюдалась эйфория от акций интернет-компаний. По его словам, текущий рынок США оценен очень высоко, проще говоря, перекуплен.

Позже началось обсуждение и попытки хоть что-то объяснить. Так другой американский миллиардер, CEO Scale AI и один из самых уважаемых людей в индустрии Александр Ван заявил, что у DeepSeek есть около 50 000 видеокарт NVIDIA H100, что косвенно подтвердил и Илон Маск. Но о них специально умалчивают из-за экспортного контроля между Китаем и США. Уже после у китайского стартапа вскрылись небольшие проблемы с перегрузкой и безопасностью. И у американцев, что называется, «отлегло».

Криптовалютные рынки отреагировали падением «за компанию» по стандартному сценарию: -5% у биткоина и – 10-20% у всех остальных. Правда, при этом цифровые активы достаточно быстро успели восстановиться. Поэтому падение, скорее, можно было воспринимать как страх или манипуляцию. Трудно спрогнозировать, что будет, если «пузырь» все-таки лопнет. Может быть, ликвидность как раз начнет перетекать в криптовалюты. Но это позитивный сценарий в перспективе (при условии, что такое вообще произойдет). А в моменте, скорее, увидим все те же красные свечи по всем направлениям.

Заседание ФРС

Произошедшее падение акций ведущих мировых компаний можно воспринимать как пощечину американцам и лично Трампу, который буквально неделю назад заявлял о выделении 500 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта. Новому президенту необходимо было что-то ответить на вызов. И он это сделал. Трамп не стал бросаться громкими фразами, а лишь признал, что у Америки появился конкурент и нужно бросить все силы, чтобы не упустить пальму первенства.

На этом фоне заседание ФРС, которое прошло в среду, оказалось весьма позитивным. Да, ключевая ставка была сохранена на том уровне, что и была: 4,5%. Но если бы ее решили понизить – это было бы сенсацией. Глава ФРС Джером Пауэлл вполне четко дал ответ, почему было выбрано решение оставить все как есть: «Мы сосредоточимся на реальном прогрессе в борьбе с инфляцией, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги по снижению ставки». Хотя снижение ставки могло бы стать катализатором роста активов на рынках, в том числе рисковых, таких как криптовалюты. Но в данном случае на руку сыграл настрой Пауэлла, который в этот раз не стал нагонять негатив и оставил надежду, заявив, что «не нужно ждать инфляции в 2%, чтобы снизить процентные ставки». После чего затронул тему криптовалют. Основные тезисы:

- В отношении криптовалюты мы считаем, что банки могут продолжать обслуживать клиентов, если они эффективно управляют рисками.

- Было бы полезно иметь более развёрнутую регуляторную базу для криптовалют.

- Банки в полной мере способны обслуживать криптовалюты.

И это, конечно, позитив. Фактически признание и дальнейшая интеграция их в финансовые системы. Криптовалютный рынок наконец-то окрасился в зеленый цвет. Если весной отчеты окажутся положительными и будет принято решение снизить ставку – рынок снова ответит ростом.

Кто решится первым?

Вновь коснемся темы создания биткоин-резерва. Пока специально созданная Трампом комиссия изучает вопрос создания такого резерва, штаты сами по себе одобряют подобные законопроекты. Так комитет Палаты представителей Юты одобрил законопроект, который инвестировать до 5% государственных средств в криптоактивы с капитализацией более $50 млрд. На данный момент уже 14 штатов США представили законопроект о биткоин-резерве.

Главным препятствием одобрения биткоина может стать глава Ripple Брэд Гарлингхаус, активный лоббист того, что резерв не должен состоять из одной криптовалюты. Его интересы вполне понятны: включить в резерв XRP (токен компании Ripple). Развязку можем ожидать, скорее всего, уже в ближайшие месяцы.

Пока в США идут горячие споры, в Чехии глава Национального банка Алеш Михл заявил, что предложит план включения биткойна в официальные резервы страны. Критикой на предложение ответил министр финансов Збинек Станюра. По его мнению, биткоин волатилен и непригоден для центральных банковских холдингов. А ЦБ должен олицетворять стабильность. В то же время Центробанк Чехии сообщил, что проанализирует возможности инвестирования в дополнительные активы, включая биткоин.

Лукашенко создает криптовалюту

В конце прошлой неделе в интервью журналистам новоизбранный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что идет работа над созданием криптовалюты. Он не уточнил, идет речь о майнинге или о создании собственной криптовалюты.

В СНГ дела с цифровыми активами продвигаются медленно. И практически любая из стран может стать первопроходцем на пути к созданию правовой базы, регулированию и интеграции криптовалют в финансовые структуры.

Тем временем биткоин торгуется выше $100тыс., постепенно превращая зоны сопротивления в зоны поддержки. Многие аналитики прогнозируют новые максимумы уже в феврале.

Ethereum локально сформировал слом нисходящией структуры и держится выше $3000, сохраняя бычий настрой. Но о полноценном росте можно будет говорить, скорее всего, после снижения доминации.

TON опустился ниже $5 и переживает не лучшие времена. Плюс в феврале начнутся массовые разблокировки токенов, что может негативно сказаться на цене и не дать монете существенно вырасти в ближайшее время. Тем не менее, экосистема продолжает развиваться и перспективы для роста конечно же есть. Сейчас это скорее вопрос времени.

Данный материал не является торговой рекомендацией

Александр Елисеев