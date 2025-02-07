Экономика

Обзор крипторынка: рекордный обвал в истории и надежда на светлое будущее

В ночь с воскресенья на понедельник криптовалютный рынок пережил крупнейший обвал в своей истории. Были ликвидированы 714 660 позиций трейдеров на сумму более $2,27 млрд. Такого ранее не случалось даже во времена COVID и краха одной из крупнейших криптобирж мира FTX. Какое событие стало основным триггером и что еще может случиться - в нашем еженедельном обзоре.

Главный вопрос, который всех волнует: почему случился обвал? Давайте попробуем в этом разобраться. Одним из основных факторов, конечно, стала перегретость рынка. Большинство трейдеров ожидали дальнейшего роста BTC и ETH и открывали лонг-позиции чуть ли не после каждого небольшого падения цены. Именно по этой причине финальный лонг-сквиз зачистил «лонгистов» практически до основания. Биткоин в моменте упал до $92 тыс., в то время как Эфир и вовсе немного не дошел до $2 тыс.

«Похоже, нам следовало проголосовать за Харрис»

Но что стало спусковым механизмом, опустившим цену сразу на десятки процентов вниз? Для такой сильной тряски нужен был невероятно мощный инфоповод. И, к сожалению, он нашелся. Дело в том, что Трамп сдержал свое предвыборное обещание и ввел торговые пошлины в размере 25% для Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины для Китая. И заодно пригрозил ЕС, что и для них новые тарифы найдутся.

Те, в свою очередь, пообещали ответные меры. Трамп, в ответ, пообещал ответные меры на их ответные меры. Разумеется, началась паника, а СМИ окрестили ситуацию «торговой войной». Затем американский президент приостановил введение пошлин на месяц, и это стало позитивом. В дальнейшем рынки потихоньку начали восстанавливаться просто на том, что Трамп молчал.

Поговаривают, что ситуацией могли воспользоваться маркетмейкеры и именно они в связке с одной из крупнейших бирж срежиссировали дамп, чтобы забрать ликвидность. Такой сценарий на всякий случай можно держать в голове хотя бы для перестраховки в дальнейшем на случай новых витков торговых баталий. Плюс, это не первый случай, когда киты выбивают из рынка слабые руку перед продолжением роста.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу считает, что фактическая сумма ликвидации намного выше текущих оценок. По его мнению, ликвидации могли превысить 10 миллиардов (!) долларов. Из-за ограничений API официальные данные могут не отражать масштабы полностью.

Единственные, кто остался в выигрыше, – это шортисты. Хотя грех жаловаться и тем, кто успел добрать спотовые позиции. На такие скидки мало кто мог рассчитывать. Американские пользователи, шокированные происходящим, даже задались вопросом: правильно ли они сделали, что проголосовали за Трампа, а не за Камалу Харрис? Трамп, в отличие от Харрис, является приверженцем цифровых активов. Однако всего лишь одним своим заявлением он полностью задампил рынок.

Выступление криптоцаря

Во вторник в Вашингтоне состоялась первая официальная пресс-конференция, посвященная цифровым активам. В ней приняли участие Дэвид Сакс (которого также называют криптоцарем) и ряд законодателнй, поддерживающих развитие индустрии.

До начала пресс-конференции ходили слухи, что на ней могут заявить о создании биткоин-резерва. Но этого не произошло. В итоге рынок почти никак не отреагировал на событие, которого многие так ждали.

Однако несколько интересных моментов на ней все же промелькнуло. Вот основные тезисы:

- Заканчивается четырехлетний период преследований криптоиндустрии. Регуляторы сменят курс с атак на диалог.

- Идет работа над регулированием стейблкоинов. Новый нормативный акт может создать условия для массового внедрения USDT и USDC.

- Цель – создать «золотой век» для криптовалют.

- NFT и мемкоины не будут признаны ценными бумагами – это защитит проекты от будущих судебных разбирательств.

Про биткоин-резерв было сказано лишь то, что работа в этом направлении ведется. В прошлом обзоре мы уже говорили, что законотворцам придется столкнуться с давлением со стороны некоторых представителей криптоиндустрии, которые хотят включить в резерв свои проекты. Биткоин-резерв (или криптовалютный резерв, если в него войдут монеты помимо биткоина) – самый важный проект на данный момент. И одновременно самый сложный. И задача того же Дэвида Сакса не совершить ошибку, которая может дорого обойтись всей команде Трампа в будущем.

Что на рынке?

Биткоин сохраняет бычий настрой, несмотря на откат. Сейчас для продолжения восходящего движения важно не терять зону поддержки $96 тыс. Однако новостной фон уж слишком влияет на волатильность. Могут ли быть еще манипуляции? Сколько угодно. Более того, для продолжения роста нужны не просто хорошие, а потрясающие новости. В то время как для движения вниз достаточно очередного резкого заявления условного Трампа. Зоны, в которые потенциально можем сходить, указаны на графике.

Это, конечно, пессимистичный сценарий. Но на данный момент лучше оставаться пессимистом, который либо прав, либо приятно удивлен. Вряд ли мы прямо сейчас начнем спускаться и в срочном порядке закрывать гэпы, но это, все же, может произойти. Пусть и не сразу.

Эфир переживает очередную волну критики. Аналитики отмечают, что несмотря рост криптовалютного рынка, доля Ethereum в общей капитализации упала до минимума за четыре года. В спину дышат Solana и L2-решения. И это на фоне новостей о том, что монету покупают такие гиганты как BlackRock (на сумму $276 млн) и криптопроект Трампа World Liberty Financial (WLFI) (более $220 млн).

Обычно после того, как рынок охватывает пессимизм и депрессия, а прогнозы становятся все мрачнее – начинается резкий рост. Посмотрим, достаточно ли было пессимизма за последние пару месяц или нет.

Еще больше пессимизма в экосистеме TON. После серии спорных решений в январе (переход на закрытую модель сети, требование эксклюзивного использования их блокчейна для всех мини-приложений Telegram и запрет сторонних кошельков) произошел массовый отток пользователей (падение с 1.81 млн до 200 тыс. ежедневных активных адресов. По данным IntoTheBlock, ситуация с холдерами TON также выглядит неутешительно: 89% держателей купили монету за последние 12 месяцев и 96% из них находятся в убытке. На данный момент токен торгуется по цене примерно $3.85. К слову, в начале лета альткоин пробивал отметку в $8.

Из позитива – бывший глава TON Foundation Стив Юн дал интервью одному из американских телеканалов, в котором выяснилось, что он уже обсудил с Дональдом Трампом выход TON на рынок США. В долгосрочной перспективе это должно положительно сказаться на цене актива.

Пожалуй, единственный токен, который держится сильнее рынка, это HYPE. Hyperliquid – это децентрализованная биржа бессрочных контрактов. Платформа работает на собственной высокопроизводительной блокчейн-сети и отличается высокой производительностью и низкими комиссиями. И в этом плане будет интересно понаблюдать за ее развитием. Насколько долгосрочным окажется проект и с какими ценовыми перспективами в будущем.

Данный материал не является финансовым советом

Александр Елисеев