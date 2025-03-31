Экономика

Выездная стажировка Минпромторга поможет установить полезные контакты — Александр Хлопков

Выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа в очередной раз собирает в Псковской области представительный состав участников для обсуждения приоритетных для регионов СЗФО задач и механизмов в сфере развития промышленности, заявил главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые организаторы и участники стажировки по программе "Федеральная практика", у меня сегодня почетная миссия от лица уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана приветствовать вас на гостеприимной Псковской земле. Президент Российской Федерации поставил задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и определил национальные цели нашей страны на период до 2030 года. Одним из важнейших приоритетов проводимой работы является обеспечение технологического лидерства и устойчивого развития промышленности», — сказал Александр Хлопков.

Он отметил, что с начала этого года в Российской Федерации реализуются новые национальные проекты, затрагивающие все отрасли экономики и непосредственно влияющие на уровень и качество жизни каждого гражданина РФ.

«Для достижения поставленных главой государства задач необходимо выстроить четкое взаимодействие между органами власти всех уровней и бизнесом. В этой связи хочу отдельно поблагодарить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Псковской области за организацию данного мероприятия по Северо-Западу России. Выездная стажировка в очередной раз собирает в Псковской области представительный состав участников для обсуждения приоритетных для регионов округа задач и механизмов в сфере развития промышленности. На территории Северо-Западного федерального округа успешно реализуются поставленные президентом Российской Федерации задачи в сфере развития промышленного и научно-технического потенциала. Промышленные предприятия округа готовы принять активное участие в реализации поставленных государством задач в рамках национальных проектов, в том числе в рамках обеспечения технологического лидерства. Убежден, что стажировка поможет нам увидеть перспективы направлений взаимодействия и будет способствовать установлению новых полезных контактов, позволит повлечь промышленный и научный потенциал Северо-Запада России», — заключил Александр Хлопков.

Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Минпромторга для регионов СЗФО проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.

На площадке организована работа нескольких секций. Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона принимают участие в выставке промышленности.