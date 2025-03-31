Экономика

Андрей Козлов: Псков не случайно выбрали для проведения «Федеральной практики»

Псков не случайно выбрали для проведения выездной стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов на площадке мероприятия 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это уникальный форум. У нас присутствуют представители Минпромторга. Не просто так выбрали площадку Псковской области. У активно развивается промышленность, есть новые инновационные технологии и есть различные эко-кластеры, агрокластеры.

В Псковской области строится экотехнопарк, таким не каждый регион может похвастаться», — сказал Андрей Козлов.

Он напомнил, что в 2025 году в России запущены новые национальные проекты, которые направлены на суверенитет страны.

«Промышленность тоже имеет огромное значение. Из девятнадцати нацпроектов ей посвящены восемь. В рамках народной программы "Единой России" действует партийный проект "Выбирай свое", я региональный председатель общественного совета этого проекта. В рамках совместной работы мы будем помогать нашему бизнесу развивать инновационное производство», — добавил Андрей Козлов.

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Выездная стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединит более 380 участников из 10 субъектов. Она посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.