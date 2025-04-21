Экономика

«Дневной дозор»: Как решить проблему нехватки кадров в регионе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему нехватки кадров в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ни для кого не секрет, что в Псковской области уже длительное время существует проблема кадров. Практически всем крупным предприятиям региона не хватает трудовых ресурсов. Это касается не только производственного сектора, с такими же сложностями сталкиваются и сельское хозяйство, и социальная сфера, а уж про кадровый голод в системе здравоохранения и образования не говорил только ленивый. Ситуация усугубляется оттоком молодых специалистов, которые уезжают из Псковской области в крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва. Причем, свою жизнь с мегаполисами молодые люди связывают зачастую сразу после школы, поступая в столичные вузы, и уже не возвращаются на малую родину после получения престижного диплома.

Острая нехватка работников ощущается, например, в государственном и муниципальном управлении. Найти подготовленных людей в районные и городские администрации сегодня крайне сложно, желающих и готовых занять кресло муниципального чиновника — не так много. Власти региона эту проблему осознают — меры принимаются, достаточно вспомнить принятый недавно закон о дополнительных выплатах муниципальным чиновникам редких специальностей. В целях изменения ситуации с кадрами создана Корпоративная академия правительства Псковской области и запущена региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Эти инициативы правительства региона призваны снизить накал кадровой проблемы на всех уровнях власти и в первую очередь в муниципалитетах.

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Впрочем, административно-хозяйственных кадров не хватает не только в районных и городских администрациях, экономике региона остро нужны квалифицированные кадры самых разных специальностей. По идее, решить эту проблему должен был ПсковГУ, как опорный вуз региона. Но, по распространенному мнению, он, к сожалению, так и не стал тем образовательным центром, который бы растил новую генерацию профессиональных кадров.

Вуз, который выпускает несколько тысяч человек в год, не закрывает потребность экономики региона. Зачастую выпускники, которые отучились на врача или педагога, идут работать в сферу услуг, в те же самые пункты выдачи товаров маркетплейсов или на кассу в ближайший супермаркет. И не пополняют ряды инженеров-конструкторов, учителей и госуправленцев.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Где взять кадры для промышленности и бизнеса в Псковской области? Почему ПсковГУ не закрывает потребности бизнеса в кадрах? Почему выпускники ПсковГУ не идут в реальный сектор экономики? По какой причине вообще происходит отток кадров из региона? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти вместе с экспертами в очередном выпуске программы «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский обратил внимание на то, что, к сожалению, на предприятиях Псковской области зачастую работают приезжие из других регионов. Для того, чтобы остановить отток молодых специалистов и направить их работать по специальности, он предложил несколько решений.

«Чтобы наши выпускники работали по профессии, с этим необходимо работать еще на ранней стадии, потому что зачастую родители играют ключевую роль в выборе профессии. И когда уже студент через четыре года заканчивает институт, получает диплом по выбранной профессии, он понимает, что он по ней никогда работать не будет, потому что это не его профессия. Поэтому, мне кажется, необходимо и с самими будущими студентами, абитуриентами работать, чтобы они вникали, понимали, кем они станут в будущем. Ту ли профессию они приобретают, по которой будут работать. Есть мнение, что надо заниматься распределением, и в случае, если человек не отработал какое-то время по профессии, чтобы он возвращал деньги государству. Это тоже имеет место быть. Тогда, наверное, будущие выпускники будут правильно выбирать свою профессию, путь жизни. Не просто получать образование, чтобы оно было, а понимать, что они должны будут в этой профессии работать. И уже более осознанно делать этот шаг».

Нехватку кадров от специалистов до инженеров ощущает и директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. И проблема эта касается не только его предприятия. Простым увеличением заработных плат, по мнению Юрия Сорокина, не решить кадровый вопрос, потому что крупные столичные индустриальные центры всегда предложат больше, а выровнять эту планку псковской экономике — не по силам. На вопрос о подготовке нужных области кадров он ответил следующее.

«Я могу говорить конкретно за свое предприятие, мне нужны наладчики, регулировщики оборудования. Другим производствам нужны, например, программисты, в первую очередь. Руководители третьего предприятия назовут еще какие-то специальности. Необходимо проанализировать потребности производств, которые работают в регионе, сделать выводы и дать государственное задание на подготовку кадров вузу. По-другому не получится, иначе у нас в регионе не будет необходимых специалистов, мы постоянно будем испытывать кадровый голод».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк считает, что молодые кадры стремятся в большие города за более высокой заработной платой и лучшим уровнем жизни, и компаниям из провинциальных городов трудно конкурировать с фондами заработной платы крупных предприятий столичных регионов. На своем же предприятии нехватки кадров руководитель не ощущает, так как на его заводе люди просто не увольняются. Также Юрий Власюк предложил вариант решения кадровой проблемы.

«Конечно, нужно увеличивать автоматизацию производства. Без этого, к сожалению, никак. Мы постоянно будем сталкиваться с проблематикой, что нам не будет хватать кадров. И поскольку это довольно щепетильный вопрос, лучше уж тогда один раз вложиться в современную автоматизированную линию, которая будет выполнять несколько операций, и исключить одного, двух, трех сотрудников, но при этом те, кто останется, будут получать более высокий стабильный доход».

Проблема нехватки кадров есть не только в промышленном секторе региона, но и на предприятиях агропромышленного комплекса. По мнению генерального директора группы компаний «Кабош» Дмитрия Матвеева, отток молодых специалистов происходит из-за плохо развитой инфраструктуры, что характерно не для Пскова, а для районов нашей области. Дмитрий Матвеев также отмечает, что уровень требований молодых специалистов слишком завышен и не соответствует их уровню профессионализма, поэтому при выборе сотрудников он отдает предпочтение в пользу более взрослых кандидатов. А вот, как предприниматель предлагает решить проблему, связанную с работой выпускников вузов не по специальности:

«Мы, естественно, находимся в поиске молодежи. И я могу сказать, в области же есть агрокласс, мы их посетили. И, конечно, к сожалению, 95% детей в этих классах даже не думают идти в сельское хозяйство. Это на самом деле проблема, я считаю, что должна быть определенная привязка. Вот знаете, когда я заканчивал Калининское суворовское военное училище, мы в обязаловку должны были после окончания идти учиться в высшее учебное заведение. И после окончания высшего учебного заведения мы тоже должны были определенное количество лет отслужить. Если ты этого не делал, значит, ты должен был возместить государству деньги, потраченные на тебя, потому что образование-то было бесплатным. И я считаю, что это очень правильно. И на сегодняшний день мы видим, что это работает в Беларуси».

Молодежь хочет всего и сразу, отмечает директор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, поэтому он считает: для того, чтобы молодые кадры приходили трудоустраиваться, нужно предоставлять им достойные зарплаты и жилье. По его мнению, кадров в агропромышленном комплексе не хватает, но далеко не всех. А ПсковГУ не может помочь в решении этой проблемы в АПК просто потому, что не готовит специалистов соответствующего профиля.

«Не хватает ветеринаров, таких специализированных кадров, которых готовит Санкт-Петербург или наша Великолукская академия. Также сейчас не хватает механизаторов. Дорожная отрасль развивается. И очень много кадров переходит в дорожную отрасль. Там более выгодные предложения, условия, более высокие заработные платы. Это работа, которая как бы вроде устраивает молодежь».

В здравоохранении картина не лучше, чем в промышленности и АПК. Там, где больше платят, меньше дефицит работников, либо его вообще нет. Такого мнения придерживается депутат Псковского областного Собрания, экс-главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов. В качестве одной из причин, по которой молодые кадры не приходят работать в сферу здравоохранения, он отметил уровень квалификации врачей, которых готовит опорный вуз.

«Вот это образование, которое сегодня получает 13 тысяч человек в нашем университете, насколько соответствует современному уровню? Какую они получают там квалификацию? Я знаю, что очень многие люди с врачебными дипломами заканчивают медицинский институт, а приступать к работе боятся. Боятся ответственности, понимая, что они не доучились, понимая, что они профессионалы никудышные, потому что им не дали в полном объеме тех знаний, не научили в университете, в институте. Это тоже присутствует, это есть. И мы это видим. Вы сами, наверное, это слышите от студентов того же нашего факультета. Они говорят, что не видят некоторых преподавателей вообще, а оценки получают потом. Знаете, любой вуз, любой университет должен иметь прежде всего профессоров, доцентов, он должен иметь хорошую базу для науки, а какая медицинская наука в нашем университете? Смешно говорить, куда они пойдут работать».

Для полноты картины мы решили узнать мнение представителя сферы образования - заместителя директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29 Екатерины Торшиной. Она сообщила, что в этом образовательном учреждении есть учителя, которые недавно окончили ПсковГУ, и она довольна качеством их образования. А что касается работы молодых кадров не по специальности, она сказала следующее.

«Амбиции часто завышены у ребят. Это и какие-то престижные вузы, куда они мечтают (поступить), очень часто в десятом классе, трудно с этим бороться. Желания родителей, видение своего ребенка, при этом ребенок совершенно другую сферу хотел бы выбрать. С течением времени они себя находят, но, конечно, не всегда есть совпадение того, куда они хотят».

Ответы наших спикеров сегодня не отличались разнообразием. Кадровая проблема ощущается практически во всех сферах. Большинство выпускников не идут работать по полученной специальности или же, если и идут, не обладают нужными навыками и квалификацией, и их приходится доучивать.

К счастью, по итогам сегодняшней передачи мы выяснили, что систему образования это не затронуло, традиции Псковского государственного педагогического университета, похоже, еще живы, во всяком случае — в некоторые учебные заведения Пскова выпускники вуза все же приходят и успешно трудятся.

Александра Братчикова