Общество

«Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с ПсковГУ?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Арест ректора ПсковГУ Натальи Ильиной поверг университет в ступор и, очевидно, нанес репутационные потери вузу.

Смотрите также Закономерный итог эпохи Ильиной

С сожалением вынуждены констатировать, что пресс-служба вуза в этой кризисной ситуации растерялась и выбрала тактику молчания. До сих пор официальная позиция ПсковГУ по резонансному делу, которое вторую неделю обсуждают в федеральных СМИ и на псковских кухнях, не озвучена. А между тем все новые аспекты деятельности госпожи Ильиной на посту ректора ПсковГУ становятся достоянием общественности. Впрочем, сегодня стали слышны не только голоса тех, кто наконец-то начал открыто говорить о том, что происходило в стенах вуза за последние 6 лет, но и тех, кто рассуждает о его дальнейших перспективах. Сегодня ПсковГУ оказался на перепутье - необходимо переосмысление итогов 6-летнего правления госпожи Ильиной, которое привело к текущему кризису. Нужен трезвый и непредвзятый анализ как ошибок, так и достижений этого периода, который позволит правильно выбрать стратегию дальнейшего движения вуза.

Какие меры, по мнению экспертного сообщества, людей, болеющих душой за будущее вуза, помогут вывести ПсковГУ из кризиса? Нужна ли замена управленческой команды? Возможно, отмена всех «реформ» Ильиной? Необходим ли возврат к структуре классического университета? Возвращение уволенных преподавателей?

Ответы на эти вопросы вместе с нашими спикерами мы будем искать в сегодняшней программе «Дневной дозор».

Первый ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко с болью воспринял новости о том, что произошло в стенах его любимого вуза. По его мнению, вывести ПсковГУ из кризиса будет крайне сложно.

«Разрушена созданная академическая структура факультетов и кафедр классического университета. Та самая структура, которую создавали в первые годы существования вуза. Очень жаль, что разрушен профессорско-преподавательский коллектив. Он создавался десятилетиями. Такие замечательные ректоры и Политеха, Пединститута: Солнышкин, Николаев, Лещиков и Вертешев. Когда был создан классический университет, ничего не было разрушено. Люди были все сохранены и нашли свое место. Сегодня они востребованы в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Твери. Ликвидирована подготовка псковских выпускников. У нас были созданы университетские классы практически во всех школах города и даже в некоторых школах районах. И сегодня этого ничего нет. Где сегодня оснащенный почти на 99% за счет федерального бюджета студенческих кампус?».

Бывший профессор кафедры педагогики Псковского государственного педагогического университета имени Кирова, доктор педагогических наук, директор Псковской лингвистической гимназии Татьяна Светенко разделяет боль Юрия Демьяненко и убеждена: для того, чтобы вывести вуз из кризиса, необходимо заняться поиском и подготовкой грамотных педагогов.

«В первую очередь надо вернуть методистов по предметам на кафедры, на факультеты. Потому что сейчас частенько приходят к нам на практику и работать специалисты, которые предмет не знают хорошо и не умеют этим предметом пользоваться как учителя. То есть методики практически нет. Поэтому первым делом надо вернуть опытных методистов, которые знают, как устроена школа, как она работает, как организован процесс, что есть суть преподавательской деятельности и воспитательной работы».

А вот экс-заведующий кафедрой строительства и архитектуры Псковского политеха, ныне лектор Борис Мельков сравнил нынешнее состояние университета с покойником и не считает возможным его воскресить. По его словам, даже 90-ые годы прошлого века не смогли разрушить Политех, а Ильина смогла. На вопрос «Поможет ли смена управленческой команды вузу?» он ответил следующее.

«Что-то делать надо. Но вопрос, где взять новую команду? Кадров нет. Кадры вырезаны. Оборудование вырезано. Дальше сплошные показуха и танцы с бубнами».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что для «перезагрузки» ПсковГУ нужно обеспечить достойный уровень образования, а не тот, который демонстрировали выпускники за последние 6 лет. По мнению Владимира Зубова, есть способ достижения этой цели.

«Первое - это, естественно, найти нового достойного ректора. Второе - это попытаться вернуть профессорско-преподавательский состав, который незаслуженно был уволен. И планомерно восстанавливать доброе имя ПсковГУ».

Генеральный директор холдинга NPN, экс-депутат Псковского областного Собрания Игорь Савицкий убежден, что комплекс проблем, накопившийся в «опорном вузе», это не «заслуга» одного отдельно взятого ректора. По его мнению, губительным для ПсковГУ стало решение об объединении двух высших учебных заведений в одно. Уровень образования выпускников главного вуза региона, на его взгляд, никогда не был высоким, а смена руководителя ни на что не повлияет.

«Он все время у нас был не сильно высокий. Вот и все. Можно подумать, что сейчас этого человека посадили и сильно поднимется. Можно вообще всех отсюда убрать и новых поставить. Ничего не опуститься и не поднимется, понимаете? Не было уровня и не будет».

С позицией Игоря Савицкого во многом согласен заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* (Минюстом России включен в реестр иноагентов). Для него ПсковГУ навсегда останется Псковским государственным педагогическим институтом имени Кирова, который он закончил в 1985 году. По его мнению, в свое время это был один из лучших провинциальных вузов в нашей стране, и в то время статус института определялся уровнем преподавания и глубиной научных исследований, которые велись на большей части факультетов, вспоминает Лев Шлосберг*. Кризис, в котором находится ПсковГУ сегодня, считает он, не связан с Натальей Ильиной. Он был отчасти запрограммирован, когда произошло слияние Псковского педагогического института с Политехом. Также Лев Шлосберг* высказал свое мнение о перспективах выхода из этой непростой ситуации.

«Псковский государственный университет является продуктом насильственного слияния Псковского пединститута и Псковского политехнического института, которое произошло более пятнадцати лет назад и было ультимативным. Это был ультиматум российского правительства, что два вуза в Пскове не будут финансировать из федерального бюджета, будут финансировать только один, при условии, если будут объединены. Соответственно, это был недобровольный брак, который изначально содержал в себе колоссальные идеи. Репутация Псковского государственного университета сложилась без уголовного дела Ильиной. Это, к сожалению, репутация вуза, который невысоко летает в космосе высших школ. Университет стал очень большим, неповоротливым, трудноуправляемым. И по сути его деятельность стала номинальной. Он обеспечивал получение тысячами молодых людей дипломов о высшем образовании без всякой связи с дальнейшим трудоустройством, рынком труда, без глубоких связей с наукой. Но это в целом отражает кризис российской высшей школы сейчас. Если говорить о будущем ПсковГУ, на мой взгляд, его судьба зависит полностью от того, как будет развиваться российская высшая школа. Сейчас все говорит о том, что вся российская высшая школа находится в стадии предельной вертикализации управления. Я думаю, что сам университет физически выживет. Куда он денется. Но я не удивлен тем, что многие одаренные выпускники псковских школ сейчас пытаются учиться не в ПсковГУ. Поэтому я разделил бы личную судьбу Натальи Анатольевне Ильиной и судьбу ПсковГУ. Их судьбы пересеклись. Финал печален, но и до Ильиной, и при Ильиной, и после Ильиной, судьба Псковского государственного университета будет зависеть исключительно от государственной политики в сфере высшего образования. Пока, сегодня эта политика абсолютно разрушительна для университетов. Она уничтожает университетскую культуру и не позволяет университетам отвечать своему предназначению».

Выход всегда находится там же, где вход — этому простому правилу предлагает следовать кандидат исторических наук, почётный работник сферы образования, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Чтобы преодолеть кризис в ПсковГУ, на его взгляд, нужно вернуться к истокам: снова ответить на вопрос о месте вуза в пространстве региона и страны, а еще попытаться вернуть хотя бы часть прежнего преподавательского состава, которая не «вписалась» в команду ректора Ильиной. Но не факт, что ушедшим преподавателям это будет нужно.

«Уровень образования - это тот показатель, который зависит от многих факторов. Главным критерием эффективности является востребованность выпускников. Здесь надо понимать насколько те или иные специалисты, которые ушли в свое время, хотят вернуться. Это раз. Во-вторых, насколько структура работы сейчас удобна и востребована для тех людей, которые хотели бы вернуться или хотели бы работать. Поскольку есть определенные наработки, которые не меняются, невозможно изменить структуру вуза, подходы к организации учебного процесса. Есть категория людей, которые не принимают эти нововведения, поэтому это комплексный вопрос, безусловно, главное - это подготовка специалистов, это работа профессоров, доцентов, преподавателей, которые нацелены на то, чтобы давать конкретные навыки, знания и воспитывать, давать образование в тех актуальных сферах, которые востребованы на рынке труда, нужны нашему государству. Подбор кадров, работа с кадрами - это один из самых сложных вопросов, к которому надо очень бережно относиться».

Между тем член-корреспондент Российской академии наук, бывший преподаватель псковского вуза Валерий Гарбузов тоже не склонен всё «валить» на Наталью Ильину. Во многом кризис ПсковГУ связан с политикой Министерства науки и высшего образования РФ, полагает он.

«Сначала надо выяснить, в чем состоит болезнь вуза. Я бы, например, все не сваливал на Ильину Наталью Анатольевну, потому что, с одной стороны, она сделала очень много для университета: отремонтировала здание, построила новое здание. Есть издержки, вот на них надо обратить внимание. Но это, знаете, во многом связано и с политикой министерства, потому что министерству нужны показатели эффективности работы организации. Я сам был директором института, мы тоже подведомственная организация этого же министерства. И я скажу, что я не выполнял целый ряд показателей, потому что их выполнить было невозможно. А отсюда некоторые руководители начинают искать какие-то пути их выполнения. А что касается университета, надо смотреть на тех людей, кто там остался, в руководстве очевидно требуется какая-то перестановка, но так, чтобы это действительно было всерьез и надолго».

Мнения наших собеседников по поводу шансов на перезагрузку ПсковГУ - разделились. Одни придерживаются пессимистичных оценок, называя опорный вуз региона «покойником», и не видят шансов на реанимацию. Другие предлагают вернуться к истокам и еще раз подумать о предназначении ПсковГУ, провести трезвый анализ допущенных на уровне его руководства ошибок. Третьи, отмечают, что сложившаяся ситуация и комплекс накопившихся проблем характерны не только для псковского университета — ее переживает российское высшее образование в целом. Поэтому пока государство не повернется к нашим вузам лицом, ситуация кардинально не улучшится.

Александра Братчикова