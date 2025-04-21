Экономика

Александр Козловский: Рост промышленности в Псковской области важен для экономики страны

Рост промышленности и производства в Псковской области важен для экономики страны. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Выездная стажировка "Федеральная практика" Минпромторга для регионов СЗФО, которая состоялась в Псковской области, проходит ежегодно в различных регионах Северо-Запада. То, что сюда приезжают гости, эксперты, профильные министры, что здесь есть такая серьезная площадка, где проходит обмен опытом, обмен мнениями, проводится обучение и тут же присутствуют производители различных предприятий, и то, что в этом году это всё прошло в Псковской области, мне кажется, это значимо», - сказал Александр Козловский.

Выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа состоялась в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3 апреля.

Стажировка Минпромторга объединила более 380 участников из 10 субъектов и была посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.

Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона приняли участие в выставке, которая прошла в рамках стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России.

Депутат подчеркнул, что по сравнению с остальными регионами Северо-Запада псковская промышленность показала рост, доказав тем самым, что она имеют возможность развиваться и обновлять свои технологии, а это важно для экономики региона и страны.

«Псковская область по промышленному производству является одним из лидеров. И если в других регионах в прошлом году отметили снижение производственной активности, то в Псковской области наблюдается рост. Я не стал бы сосредотачиваться только на Великих Луках, есть и другие предприятия, в том числе и в городе Пскове, и те, что у нас в районах. Они показали промышленный, производственный рост на сегодняшний день. В своем выступлении и Михаил Юрьевич (Ведерников - губернатор Псковской области - прим. ред.), Антон Андреевич (Алиханов - министр промышленности и торговли Российской Федерации - прим. ред.) отметили, что очень важно для экономики страны то, что предприятия развиваются, что предприятия имеют возможность на сегодняшний день расширяться, обновлять свои технологии», - сказал Александр Козловский.