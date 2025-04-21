Экономика

Предприятиям Великих Лук не хватает 2,5 тысячи специалистов

В Великих Луках требуется 2 500 специалистов, чтобы закрыть все вакансии на предприятиях. Такими данными поделился куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я в своем выступлении на выездной стажировке "Федеральная практика" отметил, что, к сожалению, есть сдерживающий фактор для промышленности области - это кадры, зачастую по некоторым специальностям отсутствие кадров», - сказал Александр Козловский.

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Депутат также предположил, что кадровый дефицит для страны и региона является неким вызовом. Так, например, в Великих Луках требуется порядка 2,5 тысячи специалистов, чтобы закрыть вакансии.

«Дефицит кадров для нашей страны или, по крайней мере, для нашего региона - это некий вызов. Потому что если бы был свободный доступ к кадрам, к специалистам, то на сегодняшний день предприятия Псковской области показали бы совсем другой рост. Если мы берем Великие Луки, для того, чтобы закрыть единовременно все вакансии, требуется порядка 2,5 тысячи специалистов, а на перспективу их требуется еще больше, потому что появляются новые цеха. Я со многими разговариваю, все находятся в стадии строительства, покупки оборудования, покупки новых технологий, но с другой стороны дефицит кадров вынуждает производителей приобретать технологии, где высокая степень автоматизации», - заключил Александр Козловский.

Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа состоялась в Пскове 3 апреля. Она объединила более 380 участников из 10 субъектов. Выездная стажировка была посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа. Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона приняли участие в выставке промышленности.