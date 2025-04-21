Экономика

Аркадий Мурылев: 276 обращений от предпринимателей поступило в течение пяти лет

В течение пяти лет в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области поступило 276 письменных обращений и жалоб, следует из доклада омбудсмена Аркадия Мурылева, который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего было принято в работу и рассмотрено 673 устных и письменных обращения/жалобы. В период с 2015 по 2019 год количество поступающих к уполномоченному обращений ежегодно увеличивалось на 10-20%. В 2022 году произошло снижение числа жалоб. Также ряд системных и ключевых проблем бизнеса подвергся изменению, некоторые из них перестали быть актуальными. Например, такие проблемы, как задолженность по оплате выполненных государственных контрактов в сфере здравоохранения; избыточное количество внеплановых проверочных мероприятий взамен плановых. Омбудсмен напомнил о реформе контрольно-надзорной деятельности и введении моратория на проверки бизнеса.

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Большую часть заявителей составляют юридические лица, относящиеся к микробизнесу, и индивидуальные предприниматели.

Из 673 обращений и жалоб к рассмотрению было принято 97%, отказано по причине несоответствия полномочиям уполномоченного – в 3% случаев.

Из 276 письменных обращений за период с 2020 по 2024 год: