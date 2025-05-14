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Экономика

Трудовой фронт для ветеранов СВО

16.05.2025 11:19|ПсковКомментариев: 0

Возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной и надежды на скорое возвращение домой с победой бойцов спецоперации вновь актуализировали тему реинтеграции ветеранов в жизнь на гражданке. Не последнюю роль в успешной адаптации будет играть эффективное трудоустройство демобилизованных. Псковская Лента Новостей выяснила, как уже сейчас местные предприниматели готовят места для ветеранов.

 

Сплочение для фронта

После объявления частичной мобилизации в 2022 году за работодателями закрепили обязанность по сохранению рабочих мест за уходящими на спецоперацию по повестке или добровольно. Так государство страховалось от социальной дезориентации бойцов после дембеля. Однако текущее положение на рынке труда показывает другую тенденцию: за кадры с боевым опытом развернется настоящая охота. Первым делом, привлечь демобилизованных для выполнения важных задач планирует само государство, уже сейчас отбирая на госслужбу участников СВО через программы «Время героев» на федеральном уровне» и «Герои земли Псковской» на региональном. Ушедшие на СВО с гражданки научились за три года обращаться с оружием и выполнять распоряжения командиров, на этих людей рассчитывают в силовых структурах. в частности, в полиции, где тоже наблюдается дефицит кадров. А служба занятости совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» разработала целый комплекс мер по трудоустройству ветеранов — как тех, кто уже вернулся, так и тех, кого пока только ждут дома.

В эту гонку включается и бизнес.

Когда в программе «Дневной дозор» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) эксперты обсуждали кадровый голод, одолевающий разные сферы региональной экономики, ни один из представителей бизнеса не сказал, что полностью укомплектован кадрами.

«Я могу говорить конкретно за свое предприятие: мне нужны наладчики, регулировщики оборудования, - отметил директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) и вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. - Другим производствам нужны, например, программисты, в первую очередь. Руководители третьего предприятия назовут еще какие-то специальности».

Все больше взглядов обращаются в сторону зоны проведения СВО, ее участники - не только нынешние бойцы на фронте вооруженного конфликта, но и будущие работники трудового фронта. Кадровый резерв в ветеранах видит не только государство, но и бизнес — тот самый, по поводу которого государство опасалось. Оказалось, что все наоборот: предприниматели жаждут получить в ряды своих сотрудников демобилизованных бойцов. И уже сейчас налаживают соответствующие связи.

Так, Богдан Васильев, директор строительной компании «Развитие» (недавно она завершила в Пскове реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» под краеведческую библиотеку, а теперь строит новую школу в Себеже и работает с другими объектами по области) уже три года возит гуманитарные грузы бойцам и жителям прифронтовых городов. Начинал все по личной инициативе, загружал автомобиль и по выходным отправлялся в путь. Сейчас участвует в конвоях от организации «Сплочение» Союза предпринимателей. Крайний такой конвой ходил в Луганскую Народную Республику и в Курскую область в апреле.

«Помощь везли не только бойцам, но и, например, мамочкам с детьми, - рассказывает Богдан Васильев. - Те же подгузники попросту не купить в магазинах из-за сложностей с логистикой. На передовую доставили «УАЗ Патриот», его купили на собственные средства предприниматели из Псковской, Мурманской областей, из Москвы. Когда что-то надо, кидаем клич, люди быстро отзываются, находим средства. Многие знают, что я езжу, сами звонят с вопросом, чем помочь. Несколько садиков, в том числе, куда мой ребенок ходит, написали письма бойцам. Библиотека, которую недавно сдали в эксплуатацию, передала несколько коробок сладостей и чая».

Во время общения с бойцами неизменно заходит разговор о планах после возвращения домой. Директор «Развития» отмечает, что многие участники спецоперации отправились на нее с рабочих мест в реальном секторе экономики, в том числе, с производств и стройплощадок.

«У всех позитивный настрой. Прежде всего победить, а потом жить на гражданке полноценной жизнью. Предлагаем, чтобы приходили на работу к нам, - добавляет Богдан Васильев. - У всех ситуации разные, кого-то ждет оставленное рабочее место, другие увольнялись. Не думаю, что после возвращения возникнут сложности с трудоустройством. Вакансий много, в нашей сфере нужны люди от разнорабочих до квалифицированных каменщиков, не хватает механизаторов погрузчиков, экскаваторов, водителей на строительную технику».

Тысячи разных условий

В мартовском радийном эфире о разнообразии жизненных ситуаций говорил федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков:

«Для органов власти жизненно важным вопросом является создание условий для взаимодействия между бизнесом и ветеранами СВО, чтобы обеспечить им трудоустройство. Вопрос комплексный и сложный. Ветеранов СВО тысячи, и условия у них разные. Кто-то на момент заключения контракта был трудоустроен и вернется на свое рабочее место, кто-то за это время поменял намерения и захочет заниматься чем-то другим».

Опыт, полученный бойцами во время участия в спецоперации, окажется востребованным в мирном труде. Такое мнение недавно выражал на страницах Псковской Ленты Новостей Дмитрий Мельников, председатель Совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».

«У нас большое количество ветеранов, которые за те годы, которые длится СВО, постоянно проявляли и адаптацию к различным новым условиям, и смекалку, и освоили большое количество новых технических приспособлений и решений», - делился Дмитрий Мельников своим видением.

Выражал Дмитрий Мельников и беспокойство по поводу зарплат на гражданке, которые не совсем соответствуют тому уровню оплаты за риск, к которому привыкли бойцы. Что скрывать, текущим уровнем оплаты своего труда в Псковской области недовольны уже сейчас занятые на местных предприятиях. Сможет ли массовое трудоустройство ветеранов изменить ситуацию? Ответ на этот вопрос хотелось бы получить как можно раньше.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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