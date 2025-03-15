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Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО

Завод «АВАР» готов принять на работу участников военных действий, которые вернутся из зоны специальной военной операции, об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

«У нас большое количество ветеранов, которые за те годы, которые длится СВО, постоянно проявляли и адаптацию к различным новым условиям, и смекалку, и освоили большое количество новых технических приспособлений и решений», - рассказал Дмитрий Мельников и отметил, что демобилизованные бойцы очень хорошо и разносторонне подготовлены и будут востребованы в мирной жизни.

«Вопрос в том, как нам удастся в целом в стране с этими реалиями перестроить рынок труда, чтобы не было большого разрыва по зарплатам. В гражданских профессиях зарплаты по некоторым направлениям могут быть ниже. Возможно, тут необходима какая-то большая госпрограмма, в том числе стипендиальные подготовки сотрудников по каким-то инженерным специальностям, что было бы востребовано, что касается промышленности», - заметил Дмитрий Мельников.

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Также он упомянул о программе «Герои земли Псковской», которая дает возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях региона.

«Что касается гражданских специальностей, которые можно отнести к государственной службе, условно, существует программа "Герои земли Псковской", где будет происходить определенный отбор, и сотрудники на основании этого отбора смогут занимать должности и в органах власти, и в различных правоохранительных органах. Я не сомневаюсь, что с этой задачей люди, которые много лет защищают нашу страну, справятся отлично!» - добавил председатель совета директоров ПАО «АВАР»