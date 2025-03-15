Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО

Завод «АВАР» готов принять на работу участников военных действий, которые вернутся из зоны специальной военной операции, об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.
«Вопрос в том, как нам удастся в целом в стране с этими реалиями перестроить рынок труда, чтобы не было большого разрыва по зарплатам. В гражданских профессиях зарплаты по некоторым направлениям могут быть ниже. Возможно, тут необходима какая-то большая госпрограмма, в том числе стипендиальные подготовки сотрудников по каким-то инженерным специальностям, что было бы востребовано, что касается промышленности», - заметил Дмитрий Мельников.
Также он упомянул о программе «Герои земли Псковской», которая дает возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях региона.