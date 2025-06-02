Экономика

В Собрании обсудили слова Бастрыкина о высоком уровне безработицы в Псковской области

Безработицу в Псковской области обсудили депутаты на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

«Не так давно руководитель нашего Следственного комитета Александр Бастрыкин выделил Псковскую область, как регион с высокой безработицей. Так ли это, или у нас и у Бастрыкина разные сведения по безработице? Чем вы можете объяснить данное заявление? Сколько у нас процентов безработных: Сколько юридически зарегистрировано безработных?» — спросил председатель комитета Собрания Игорь Дитрих.

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Руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова ответила, что комментировать чужие слова она не может, но данные отличаются.

«У нас минимальный уровень безработицы, и уж точно мы не готовы отправлять наших специалистов на работу в какие-то другие субъекты. Я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас данные статистики не могу прокомментировать. Статистика ведется. Как вы понимаете, немножко субъективно можно это расследовать. Есть какой-то процент погрешности. У нас есть показатель в статистике, какой процент людей среди всех ищущих работу ищет ее через госбиржу, мы за последние несколько лет стараемся улучшать этот показатель. 3-4 года назад у нас этот показатель был 11%, сейчас около 30%», – сказала она.

Депутаты отметили, что статистика комитета не отражает реальную ситуацию, так как не затрагивает людей, которые живут за счет подсобного хозяйства или работают нелегально.

«В этом году в России появилась новая законодательная инициатива, направленная на новые правила по налогообращению, в частности на переводы. Это может помочь легализировать деятельность таких людей», – добавила Алена Трунова.