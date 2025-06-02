Экономика

Более 3200 рабочих мест появится к 2030 году в Псковской области

О состоянии промышленности отчитался губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. .

«В целом на сопровождении нашего Фонда инвестиционного развития находятся более 45 инвестиционных проектов на общую сумму 56 млрд рублей. Результатом их реализации станет создание более 3200 рабочих мест к 2030 году и дополнительное поступление в бюджет порядка 1,5 млрд налоговых отчислений в год», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в особой экономической зоне «Моглино» 7 резидентов вышли на стадию производства продукции, и ещё 3 завода строятся.

«Рассчитываем, что строительная готовность будет уже в этом году. Запущены новые крупные производства: завод по переработке мясосырья ООО "ВСГЦ" (25 млрд инвестиций) и "СКТ Групп" (5 млрд рублей инвестиций в рамках проекта "Севкабель"). Заработал промышленный технопарк "Агрополис". Принято 10 резидентов-МСП, которыми создано 117 рабочих мест», - добавил Михаил Ведерников.