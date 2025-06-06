Экономика

«Дневной дозор»: Можно ли остановить рост цен?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможности контролировать рост цен на товары. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Реальная покупательная способность населения нашей страны падает, так как рост цен опережает рост доходов, а инфляция в апреле превысила 10%, свидетельствуют данные Росстата. При этом цены на продукты официально выросли еще больше — более чем на 12%. Люди ощущают это в каждом чеке.

Государство, устами профильных чиновников, уповает на сезонное снижение цен. Мол, в июле пойдет своя картошка, яблоки-груши, цены снизятся. Правда, следует учитывать, что с июля еще подоспеет и повышение тарифов на услуги ЖКХ, которое бизнес тоже заложит в цены, так что заметного снижения может и не быть. Но если и будет, то на сезонные продукты и ненадолго. А что дальше?

Правильно ли уповать на сезонное снижение цен на отдельные виды товаров и якобы бездонные карманы граждан? Или государство должно разработать системные меры по поддержке производителей товаров первой необходимости и населения? Стоит ли власти продумать механизмы сдерживания цен на социально значимый продовольственный пакет? В публичное пространство регулярно вбрасывается информация о различных законопроектах и инициативах, направленных на стабилизацию цен. Но ни одна из них пока не принесла эффекта, ценники на все группы товаров в магазинах переписываются в большую сторону едва ли не ежедневно. А вот законопроекты, которые могут привести к очередному росту цен, власти принимают регулярно. Накануне крупнейшие отраслевые ассоциации направили обращение в Торгово-промышленную палату России с предупреждением о возможном очередном скачке цен. Поводом стали поправки в закон о стандартизации, которые фактически сделают ГОСТы обязательными для всех производителей.

Смотрите также Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты

В сегодняшней программе «Дневной дозор» мы спросим наших собеседников о том, есть ли какой-то шанс сдержать рост цен? Насколько это реально? Если да — то какими инструментами?

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что любое вмешательство государства в рыночную экономику и попытки государственного регулирования, в принципе, ни к чему хорошему не приводили. Но это касается экономики мирного времени. Сейчас же ситуация непростая, поэтому вмешательство государства возможно, как вынужденная временная мера.

«Сейчас непростые времена, когда мы все (общество, власть, бизнес) должны объединиться и понимать масштаб проблем, в том числе финансовых, экономических, которые наша страна вынуждена преодолевать в условиях СВО и санкционного давления. Конечно, государственное регулирование по некоторым отраслям экономики – это вынужденная мера, и, я уверен, временная. Потому что, когда изменится ситуация и экономика пойдет в рост, тогда исключительно рыночные механизмы начнут действовать. В настоящее время мы, безусловно, сталкиваемся с тем, что государство стремится контролировать ситуацию, чтобы предотвратить социальное расслоение и углубление неравенства. Задача власти - обеспечить, чтобы все, кто имеет право на определённые меры социальной поддержки, получали их своевременно. Но важно помнить, что в обычных условиях вмешательство государства в экономику, попытки избыточно регулировать такие процессы, как, например, ценообразование - приводят часто к снижению объемов производства, стагнации».

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, рост цен на все категории товаров связан с текущей финансовой политикой нашего государства. Владимир Зубов напомнил о немаловажных факторах, которые сказываются на ценообразовании.

«В данном случае, конечно, если законы будут стимулировать развитие бизнеса, если цена денег, которая выражается в стоимости кредитных ресурсов, будет не такой заоблачной, которая складывается сейчас со ставкой рефинансирования, если Центробанк Российской Федерации будет работать не по указке Международного валютного фонда, а будет выполнять свои прямые функции, заложенные в Конституции, и поддерживать стабильность национальной валюты и ее обеспечение, в данном случае, естественно, можно стабилизировать, по крайней мере, снизить те инфляционные процессы, которые идут, не только манипулируя ставкой Центробанка, а занимаясь реальным развитием экономики. Это сложный процесс, но им должны заниматься профессионалы, а не так, как это делается сейчас, исходя из иных соображений, далеких от экономической стабильности и безопасности нашего государства. Я считаю, что в этом плане нужно нормально выполнять все экономические законы, которые известны всем, но по какой-то причине они не согласовываются с текущей финансовой политикой нашего государства. Это неправильная структура, я считаю, что не только я, но в принципе и система торгово-промышленных палат Российской Федерации и другие деловые объединения считают, что в этом плане давно уже пора провести структурную перестройку и сделать, чтобы эти финансовые институты способствовали развитию экономики, созданию рабочих мест и, естественно, повышению главного национального продукта».

Депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский акцентировал внимание на том, что инфляция — это проблема не одной нашей страны или отдельного региона, это неискоренимый международный бич, который является естественным процессом для экономики. Центробанк, конечно, пытается сдержать инфляцию за счет повышения ставки рефинансирования, но, по мнению депутата, ее пора уже отпускать и использовать другие методы.

«Нужно выбирать флагманы производства: сельское хозяйство, строительство, стимулировать это. И, собственно говоря, мне кажется, будет сбивка цен за счет увеличения конкуренции. Конкуренция на рынке, увеличение числа продуктов на рынке должно сбивать цены. Опять же, мы можем столкнуться с тем, что иногда фермерам дешевле молоко вылить, чем продавать по низкой цене. Но принятие политического решения о том, чтобы сохранять продукты, понижать цены, получать прибыль за счет увеличения оборотов — это должно быть общегосударственное решение».

По словам экс-секретаря Псковского обкома КПРФ, руководителя Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александра Ножки, в России есть регионы, в которых власти законодательно ограничивают рост цен на группы социально значимых товаров. Александр Ножка считает, что этот опыт может быть использован и в Псковской области, по его мнению, необходимые рычаги воздействия у правительства региона есть. Александр Ножка поделился мнением о том, с чем, на его взгляд, связано повышение цен.

«В такой ситуации правительству следует увеличивать пенсии не только на уровень инфляции, но и с запасом, хотя бы на 4–5% выше. Это позволит избежать роста бедности среди населения. Однако на практике происходит обратное: инфляция составляет 9%, а цены растут на 14%. Это приводит к ухудшению материального положения граждан. И с каждым годом ситуация не меняется, цены продолжают расти. Инфляция остаётся на прежнем уровне, а товары и услуги дорожают в полтора раза. Это безответственный подход. Граждане, особенно малообеспеченные, и так живут несладко, а с каждым годом всё хуже и хуже. И рычаги у правительства и у губернаторов есть на это».

Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников согласен с депутатом Андреем Маковским в том, что ставку ЦБ пора снижать. Она ощутимо влияет на ценообразование. Высокая ставка Центробанка не дает производствам обновлять оборудование, они вынуждены закладывать расходы на переоснащение в стоимость выпускаемой продукции.

«Если рассматривать крупные промышленные предприятия, то я полагаю, что мало кто имеет доходность в 20%. Следовательно, для инвесторов нет смысла вкладывать средства, поскольку нет доходности выше депозита в банке. В результате инвестиции отсутствуют, а себестоимость продукции растёт. Почему растёт себестоимость продукции? Это происходит из-за того, что даже используя устаревшее оборудование владельцы прекрасно понимают: рано или поздно техника выйдет из строя. Поэтому они уже сейчас готовятся к её замене, закладывая расходы на это в стоимость продукции (иногда даже ориентируясь на стоимость плюс проценты по кредиту), но эти инвестиции при этом пока не осуществляются. Также мало закупок оборудования и товаров из дружественных государств. Предприниматели приезжают, видят рост цен на товары и оборудование, считают свою возможную доходность, опираясь на стоимость кредита в банке или на свою доходность по депозитам (в случае если инвестируют личные деньги) и часто отказываются от проектов. Ищут возможности для бизнеса, но не находят и ничего не покупают. В результате курс рубля остается высоким из-за отсутствия закупок в иностранных валютах и большого количества рублей на депозитах, а валюты — доллар и евро — дешевеют. Если у нас высокий курс валют, то у бюджета выше расходы, потому что все бюджеты платят деньги в рублях, в том числе и зарплаты бюджетникам. Доходы в какой-то степени привязаны к экспорту газа и нефти, которая считается в долларах. Это создает дополнительную нагрузку. Поэтому необходимо снижать ключевую ставку и я это приветствую».

Заместитель председателя областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко напомнил, что рост стоимости услуг и товаров продиктован рыночными условиями. При этом государство законодательно ограничивает рост стоимости, например, на жилищно-коммунальные услуги и набор товаров первой необходимости, определённый правительством Российской Федерации. Также Виктор Остренко рассказал, какая работа по контролю цен ведется надзорными органами и общественными организациями.

«С точки зрения деятельности общественных организаций и тех надзорных органов, которые призваны контролировать рост цен, достаточно оперативно собирается информация и выдается для того, чтобы и Центробанк, и правительственные профильные министерства принимали решения, которые могут быть в дальнейшем также приняты, как основные регуляторы для основных производителей товаров и услуг. В Псковской области на протяжении нескольких лет в рамках деятельности Общероссийского народного фронта волонтеры также мониторили стоимость продуктов основного набора. И это ложилось в основу того, чтобы в дальнейшем принимались решения, регулирующие стоимость основных продуктов для ритейлеров, которые представлены на территории не только нашего региона, но и в целом Российской Федерации. Далее по остальным услугам существуют определенные ограничители, которые определяют законодательные акты, которые не позволяют повышать стоимость этих услуг в рамках действующего законодательства».

Цены растут и будут расти и на ЖКХ, и на все виды товаров и услуг для населения. По мнению бизнесмена, поэта и правдоруба радио «ПЛН FM» Николая Рассадина, это связано с инфляционными процессами. Но не с той инфляцией, которую нам выдает государственная статистика, а с так называемой скрытой инфляцией. И, к сожалению, пока экономика страны стоит на военных рельсах, сделать с ростом цен практически ничего нельзя.

«Скрытая инфляция характеризует положение в экономике страны. С экономикой в стране всё не очень хорошо, на самом деле. В условиях, когда экономика страны функционирует в режиме, который можно описать, как "военное положение", практически невозможно предпринять какие-либо действия. Потому что все усилия государства направлены в сектор военно-промышленного комплекса. Очень много средств, которые могли бы быть направлены в сектор реальной экономики, которая стабилизирует ситуацию и создает рост, по факту направлены в сектор военно-промышленного комплекса, продукция которого не участвует в экономике. Она уничтожается в зонах конфликта и не приносит прибавочной стоимости, не делает для экономики практически ничего. Она не развивает экономику. Хотя нам заявляют иногда, что идет средний рост зарплат, экономика растет на 3–4%, но нам не говорят, из-за чего растет экономика. Экономика растет из-за того, что мы выпускаем продукцию военно-промышленного комплекса, которая, как я уже сказал, не участвует в развитии экономики. А зарплата повышается из-за того, что государство очень много платит силовым структурам, которые тоже не участвуют в создании валового продукта».

Большинство наших сегодняшних собеседников говорит об объективных факторах роста цен на все товары и услуги. Это и перевод экономики страны на военные рельсы, и высокая ставка рефинансирования, которую Центробанк устанавливает, как одну из мер борьбы с инфляцией. Эти факторы в обозримом будущем не перестанут влиять на экономику России, а значит, нам стоит готовиться к новому увеличению цен на все группы товаров.

Александра Братчикова

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.