Экономика

Администрация Печорского округа подала в суд на компанию «Ресурскапитал»

Администрации Печорского муниципального округа предъявила исковое заявление к обществу с ограниченной ответственностью «Ресурскапитал» о признании действий по выводу из эксплуатации тепловых сетей незаконными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: euro-ceramica.net

Как следует из искового заявления, ООО «Ресурскапитал» уведомило администрацию о прекращении теплоснабжения потребителей, находящихся по адресу: Печоры, улица Головино, в связи с наложением в рамках дела по иску налогового органа ограничительных мер, повлекших невозможность оказания коммунальных услуг.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 25 августа.

Напомним, Арбитражный суд Псковской области признал общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика», общество с ограниченной ответственностью «Евро-Керамика Печоры» и общество с ограниченной ответственностью «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами, а также взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Ресурскапитал» в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации задолженность в сумме 637 328 720 рублей, включая недоимку по налогам в размере 407 907 930 рублей, пени в размере 223 155 079 рублей, штрафы в размере 6 265 710 рублей.