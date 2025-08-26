Фонд развития промышленности профинансировал 11 заявок от Псковской области

11 заявок на сумму более чем 10 млрд рублей из Псковской области поддержал Федеральный фонд развития промышленности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках форума промышленности Псковской области в правительстве региона 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Федеральным фондом развития промышленности профинансировано 11 заявок более чем на 10 миллиардов рублей, и региональным фондом поддержано еще 19 заявок. Сумма действительно очень большая, для сравнения: это треть нашего областного бюджета 2018 года», — сообщил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что фонд является универсальным и удобным инструментом для взаимодействия промышленности и бизнеса с властью.
«Через фонд, как через единое окно, можно обращаться всем вам, он обеспечивает бесшовное взаимодействие с органами государственной власти, с региональными органами власти, с органами местного самоуправления. Это действительно удобный, быстрый, а самое главное — универсальный инструмент, которым искренне рекомендую пользоваться всем нашим промышленникам», — заключил губернатор.
Он отдельно остановился на поддержке малого и среднего предпринимательства, поддержанного центром «Мой бизнес».