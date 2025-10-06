Экономика

Псковская область сохранила 60 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Псковская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2024 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2024 года.

Рейтинговый балл Псковской области за 2024 год составил 50,57, что на 12,71 балла больше, чем в 2023 году (37,86). В 2022 году рейтинговый балл у региона составил 28,66.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2024 год заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

8 место - Санкт-Петербург;

13 место - Архангельская область;

21 место - Республика Карелия;

37 место - Калининградская область;

41 место - Вологодская область;

45 место - Ленинградская область;

50 место - Новгородская область.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения.

Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.

Напомним, по итогам 2023 года Псковская область также заняла 60 место.