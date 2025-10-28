Экономика

Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона

Подготовленный региональным правительством проект областного бюджета на ближайшие три года внесен в областное Собрание депутатов. Многостраничный финансовый документ поступил в парламент в электронном виде в сроки, установленные законом «О бюджетном процессе в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания. Комментируя бюджетные параметры на этапе начала работы над законопроектом, председатель Собрания Александр Котов отметил, что по сравнению с ожидаемым исполнением текущего года практически все показатели следующего года с ростом, как по доходам, так и по расходам.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В законопроекте доходы областного бюджета на следующий год установлены в размере 68 миллиарда 243 миллиона 582 тысячи рублей, расходы составляют 70 миллиардов 956 миллионов 818 тысяч рублей, дефицит – 2 миллиарда 713 миллионов 236 тысяч рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета на 2026 год запланирована в сумме 78 миллиарда 50 миллионов 700 тысяч, что на 10 миллиардов 578 миллионов 800 млн рублей больше ожидаемого уровня бюджета текущего года. По налоговым и неналоговым доходам рост составил 2 миллиарда 845 миллионов 500 рублей или 6,3% к ожидаемому исполнению за этот год. Основное изменение произошло за счёт роста прогноза по безвозмездным поступлениям, также вырос прогноз по НДФЛ и акцизам. Расходы консолидированного бюджета – 80 миллиардов 763 миллиона 900 тысяч рублей.

«Надо подчеркнуть, что уменьшается объём дефицита областного бюджета. Государственный долг находится в пределах параметров, которые определены федеральным законодательством. В соответствии с соглашением, которое нами подписано с Министерством финансов РФ, проект областного бюджета проходит согласование с Минфином. Все цифры согласованы и одобрены», – обратил внимание Александр Котов.

По мнению спикера, важно, что повышение доходов обусловлено не только безвозмездными поступлениями из бюджетной системы Российской Федерации, но и ростом собственных доходов: «Увеличение практически на два миллиарда рублей или на шесть процентов к ожидаемому исполнению 2025 года. Это говорит о перспективах развития региональной экономики. Может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но это показатель, который свидетельствует именно об этом».

При этом Александр Котов признал, что, несмотря на рост доходов, трудности будут, и преодолевать их придётся общими усилиями губернатора, правительства и депутатов.

«Мы должны всё-таки найти возможность увеличить поступления доходов, потому что предстоит целый ряд расходов, которые необходимо выдержать в плановом порядке. Это индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - у нас каждый год эта цифра растёт. Отдельного внимания требует лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Ещё одна статья расходов – субсидии на разницу в тарифах, которые мы направляем нашим муниципальным предприятиям, обеспечивающим граждан коммунальными услугами. Здесь тоже будет сумма со значительным ростом», - сказал спикер Собрания.

Для дальнейшей работы над документом и подготовки заключений спикер направил поступивший в Собрание законопроект в Счётную палату Псковской области, правовое управление и парламентские комитеты. В ближайшие два месяца депутатам предстоит рассмотреть проект бюджета в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой: обсуждение на заседаниях всех парламентских комитетов, утверждение основных бюджетных параметров в первом чтении, работа согласительной комиссии над поправками ко второму чтению и окончательное принятие бюджета в третьем чтении на декабрьской сессии.