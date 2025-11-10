В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ приветствуют заявления о сохранении режима самозанятости без изменений до 2028 года – это дает миллионам россиян стабильность и уверенность в завтрашнем дне, заявил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
В условиях активного обсуждения предстоящей налоговой реформы, которая вступит в силу с 2026 года, важные разъяснения дал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что реформа никак не повлияет на режим самозанятости. Этот эксперимент, запущенный в 2019 году, будет продолжаться в запланированные сроки – до конца 2028 года, без каких-либо корректировок.
Режим самозанятости, введенный как пилотный проект, позволяет гражданам легализовать свою деятельность с минимальными налоговыми ставками: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими. За годы существования он стал популярным инструментом для фрилансеров, репетиторов, мастеров по ремонту и других специалистов, работающих на себя. Эксперимент, запущенный в 2019 году, изначально рассчитан на десять лет, и его завершение запланировано на 31 декабря 2028 года. По словам председателя, любые изменения в этом режиме возможны только после тщательного анализа итогов.
Положительную динамику в легализации занятости подтверждают данные Министерства труда и социальной защиты РФ. За девять месяцев текущего года из теневой экономики было выведено 720 тысяч россиян. Это почти на 100 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С большинством из них заключены официальные трудовые договоры, а часть оформилась как самозанятые или зарегистрировала статус индивидуального предпринимателя. Такие меры не только увеличивают налоговые поступления в бюджет, но и обеспечивают работникам социальные гарантии, включая пенсионные отчисления и медицинское страхование.
В этом контексте профсоюзное движение играет ключевую роль в защите интересов как наемных работников, так и самозанятых.
Заявление Артема Кирьянова и позиция профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивают баланс между фискальными интересами государства и поддержкой гибких форм занятости. В преддверии налоговой реформы это становится особенно актуальным: сохранение эксперимента с самозанятыми позволит продолжить вывод экономики из тени, одновременно готовясь к итоговому анализу в 2028 году. Для миллионов россиян это сигнал к спокойной работе без неожиданных потрясений, заключили в СОЦПРОФ.