Экономика

В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ приветствуют заявления о сохранении режима самозанятости без изменений до 2028 года – это дает миллионам россиян стабильность и уверенность в завтрашнем дне, заявил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В условиях активного обсуждения предстоящей налоговой реформы, которая вступит в силу с 2026 года, важные разъяснения дал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что реформа никак не повлияет на режим самозанятости. Этот эксперимент, запущенный в 2019 году, будет продолжаться в запланированные сроки – до конца 2028 года, без каких-либо корректировок.

«Хочу сказать всем самозанятым. Этот эксперимент мы продолжаем. Эксперимент будет продолжаться в те сроки, в которые он намечен, то есть в течение 10 лет. Никаких изменений не будет. Никаких коррекций не будет. Ни в сторону уменьшения, например, ни в сторону повышения оборота, ни в сторону отмены, ни в сторону повышения налоговой ставки. Поэтому в течение тех оставшихся лет до конца эксперимента работаем спокойно. Имеем в виду, что любой эксперимент требует подведения итогов, требует анализа и, соответственно, дальнейших решений по тому, как этот режим будет жить», – заявил Артем Кирьянов.

Режим самозанятости, введенный как пилотный проект, позволяет гражданам легализовать свою деятельность с минимальными налоговыми ставками: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими. За годы существования он стал популярным инструментом для фрилансеров, репетиторов, мастеров по ремонту и других специалистов, работающих на себя. Эксперимент, запущенный в 2019 году, изначально рассчитан на десять лет, и его завершение запланировано на 31 декабря 2028 года. По словам председателя, любые изменения в этом режиме возможны только после тщательного анализа итогов.

Положительную динамику в легализации занятости подтверждают данные Министерства труда и социальной защиты РФ. За девять месяцев текущего года из теневой экономики было выведено 720 тысяч россиян. Это почти на 100 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С большинством из них заключены официальные трудовые договоры, а часть оформилась как самозанятые или зарегистрировала статус индивидуального предпринимателя. Такие меры не только увеличивают налоговые поступления в бюджет, но и обеспечивают работникам социальные гарантии, включая пенсионные отчисления и медицинское страхование.

В этом контексте профсоюзное движение играет ключевую роль в защите интересов как наемных работников, так и самозанятых.

«Мы в СОЦПРОФ приветствуем заявления о сохранении режима самозанятости без изменений до 2028 года – это дает миллионам россиян стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Налоговая реформа 2026 года должна быть направлена на справедливое распределение нагрузки, но ни в коем случае не на ущемление тех, кто уже выбрал путь легальной самостоятельной занятости. За последние годы мы видим, как самозанятость помогла вывести из тени сотни тысяч человек, и это не просто статистика – это реальные семьи, которые теперь имеют доступ к социальным гарантиям. Однако эксперимент – это не вечная мера: к 2028 году необходимо провести глубокий анализ, учесть мнение профсоюзов и самих самозанятых, чтобы перейти к полноценному, устойчивому режиму», - прокомментировал ситуацию председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Заявление Артема Кирьянова и позиция профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивают баланс между фискальными интересами государства и поддержкой гибких форм занятости. В преддверии налоговой реформы это становится особенно актуальным: сохранение эксперимента с самозанятыми позволит продолжить вывод экономики из тени, одновременно готовясь к итоговому анализу в 2028 году. Для миллионов россиян это сигнал к спокойной работе без неожиданных потрясений, заключили в СОЦПРОФ.