Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Господин Рейтингомер
Как звучат псковичи
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Город Рождества
 
 
 
ещё Экономика 10.11.2025 13:361 Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат 13.11.2025 14:240 В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года 13.11.2025 13:010 Суд прекратил производство по признанию компании «Евро-Керамика Печоры» банкротом 13.11.2025 12:410 Псковских аграриев приглашают на конкурс лидеров АПК «Соль земли» 13.11.2025 09:000 Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% за текущий год 12.11.2025 21:300 Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ
 
 
 
Самое популярное 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 06.11.2025 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года

13.11.2025 14:24|ПсковКомментариев: 0

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ приветствуют заявления о сохранении режима самозанятости без изменений до 2028 года – это дает миллионам россиян стабильность и уверенность в завтрашнем дне, заявил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В условиях активного обсуждения предстоящей налоговой реформы, которая вступит в силу с 2026 года, важные разъяснения дал заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что реформа никак не повлияет на режим самозанятости. Этот эксперимент, запущенный в 2019 году, будет продолжаться в запланированные сроки – до конца 2028 года, без каких-либо корректировок.

«Хочу сказать всем самозанятым. Этот эксперимент мы продолжаем. Эксперимент будет продолжаться в те сроки, в которые он намечен, то есть в течение 10 лет. Никаких изменений не будет. Никаких коррекций не будет. Ни в сторону уменьшения, например, ни в сторону повышения оборота, ни в сторону отмены, ни в сторону повышения налоговой ставки. Поэтому в течение тех оставшихся лет до конца эксперимента работаем спокойно. Имеем в виду, что любой эксперимент требует подведения итогов, требует анализа и, соответственно, дальнейших решений по тому, как этот режим будет жить», – заявил Артем Кирьянов.

Режим самозанятости, введенный как пилотный проект, позволяет гражданам легализовать свою деятельность с минимальными налоговыми ставками: 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими. За годы существования он стал популярным инструментом для фрилансеров, репетиторов, мастеров по ремонту и других специалистов, работающих на себя. Эксперимент, запущенный в 2019 году, изначально рассчитан на десять лет, и его завершение запланировано на 31 декабря 2028 года. По словам председателя, любые изменения в этом режиме возможны только после тщательного анализа итогов. 

Положительную динамику в легализации занятости подтверждают данные Министерства труда и социальной защиты РФ. За девять месяцев текущего года из теневой экономики было выведено 720 тысяч россиян. Это почти на 100 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С большинством из них заключены официальные трудовые договоры, а часть оформилась как самозанятые или зарегистрировала статус индивидуального предпринимателя. Такие меры не только увеличивают налоговые поступления в бюджет, но и обеспечивают работникам социальные гарантии, включая пенсионные отчисления и медицинское страхование.

В этом контексте профсоюзное движение играет ключевую роль в защите интересов как наемных работников, так и самозанятых.

«Мы в СОЦПРОФ приветствуем заявления о сохранении режима самозанятости без изменений до 2028 года – это дает миллионам россиян стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Налоговая реформа 2026 года должна быть направлена на справедливое распределение нагрузки, но ни в коем случае не на ущемление тех, кто уже выбрал путь легальной самостоятельной занятости. За последние годы мы видим, как самозанятость помогла вывести из тени сотни тысяч человек, и это не просто статистика – это реальные семьи, которые теперь имеют доступ к социальным гарантиям. Однако эксперимент – это не вечная мера: к 2028 году необходимо провести глубокий анализ, учесть мнение профсоюзов и самих самозанятых, чтобы перейти к полноценному, устойчивому режиму», - прокомментировал ситуацию председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. 

Заявление Артема Кирьянова и позиция профсоюзов СОЦПРОФ подчеркивают баланс между фискальными интересами государства и поддержкой гибких форм занятости. В преддверии налоговой реформы это становится особенно актуальным: сохранение эксперимента с самозанятыми позволит продолжить вывод экономики из тени, одновременно готовясь к итоговому анализу в 2028 году. Для миллионов россиян это сигнал к спокойной работе без неожиданных потрясений, заключили в СОЦПРОФ. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 176 человек
13.11.2025, 14:450 От «расчёта премий» до «задолженностей»: на какие «фишинговые» письма попадаются сотрудники 13.11.2025, 14:430 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов не будет участвовать в выборах 2026 года 13.11.2025, 14:390 За героические поступки юных псковичей наградили медалями Совета Федерации 13.11.2025, 14:240 В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года
13.11.2025, 14:160 Письма живым и мёртвым прислали россияне на эпистолярный конкурс в «Михайловское» 13.11.2025, 13:550 В Пскове состоится поэтический вечер с участием защитников Отечества 13.11.2025, 13:540 Псковичи стали одними из первых участников конкурса рисунков «Ёлки Победы»  13.11.2025, 13:350 Приток медицинских специалистов отмечен в Псковской области
13.11.2025, 13:330 Два колодца установили в Пыталово усилиями ТОС «Лисенок» 13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 13:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про рыбный день 13.11.2025, 13:230 Юристы гордумы помогают решить проблему с антисанитарией в псковской квартире
13.11.2025, 13:060 «Михайловское» представляет художницу, готовую писать Пушкиногорье днём и ночью  13.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор 13.11.2025, 13:010 Суд прекратил производство по признанию компании «Евро-Керамика Печоры» банкротом 13.11.2025, 12:570 Бриллиантовая брошь Наполеона была продана за $4,4 млн на аукционе
13.11.2025, 12:550 Шесть проектов от Псковской области получат гранты на сумму около 9 млн рублей 13.11.2025, 12:410 Псковских аграриев приглашают на конкурс лидеров АПК «Соль земли» 13.11.2025, 12:300 «Истфакт»: Последний киносеанс для оккупантов 13.11.2025, 12:230 Магистрант ВЛГАФК выступила на студенческом олимпийском форуме в Минске
13.11.2025, 12:180 Новое сезонное меню в «СтругановЪ» 13.11.2025, 12:150 Сильнейшая магнитная буря года идет на спад 13.11.2025, 12:100 В Псковской области завершается оснащение пяти женских консультаций 13.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Тумановым
13.11.2025, 11:590 Роскачество призвало не обсуждать чувствительную информацию около умных колонок 13.11.2025, 11:570 Коллеги из псковской гимназии №29 выразили соболезнования в связи с кончиной Дарьи Кругловой 13.11.2025, 11:530 Поджегшую автомобиль МВД в Пскове девушку освободили от наказания 13.11.2025, 11:430 Фура «ушла» в кювет на трассе между Пустошкой и Опочкой
13.11.2025, 11:330 Сезон «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова» откроют 13 ноября 13.11.2025, 11:260 Бастрыкин поставил на контроль медобеспечение 13-летнего инвалида из Псковской области 13.11.2025, 11:210 Началась газификация островской деревни Заньково 13.11.2025, 11:190 Марина Гаращенко поручила упростить получение льготных рецептов в Великих Луках 
13.11.2025, 11:140 «Экогрупп» начнет вывозить мусор с новых площадок в Печорах и Опочецком округе 13.11.2025, 11:011 Утилизационный сбор: ход маркетологов или новая реальность? 13.11.2025, 10:570 «Ласточки» с января по октябрь перевезли 51,2 тысячи пассажиров на маршруте Псков – Петрозаводск 13.11.2025, 10:500 «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит?
13.11.2025, 10:430 Хозпостройка горела в псковской деревне Лесная 13.11.2025, 10:360 120 псковских женщин отказались от аборта в пользу рождения малышей 13.11.2025, 10:290 Суд в Новосокольниках назначил штраф за незаконную закупку квартир для расселения жилья  13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября
13.11.2025, 10:150 Жилой дом подожгли на улице Ленинской в Опочке 13.11.2025, 10:030 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни 13.11.2025, 09:590 Стала известна причина возгорания пункта выдачи заказов на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге
13.11.2025, 09:200 Михаил Ведерников доложил о готовности Псковской области к осенне-зимнему периоду 13.11.2025, 09:040 Лишний мусор 13.11.2025, 09:000 Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% за текущий год 13.11.2025, 08:400 День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России отмечают 13 ноября
13.11.2025, 08:200 ИБ-отрасль предлагает доработать реестры софта Минцифры в части защищенности решений 13.11.2025, 08:000 В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор 13.11.2025, 07:300 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 13.11.2025, 07:000 Всемирный день доброты отмечают 13 ноября
12.11.2025, 22:000 Эксперт по питанию рассказала, как может навредить неправильный выбор растительного масла   12.11.2025, 21:300 Блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ 12.11.2025, 21:150 Завершился очередной вид 16-й областной спартакиады УСПО в Псковской области 12.11.2025, 20:200 Стоимость имущественного фонда Псковской области возросла на 1,5 миллиарда рублей
12.11.2025, 20:000 В Пскове состоялся круглый стол «Путешествие без барьеров» 12.11.2025, 19:400 Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов 12.11.2025, 19:300 «Пресс-конференция»: О работе Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. ВИДЕО 12.11.2025, 19:202 Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
12.11.2025, 19:000 «Птичий дворик» просит оказать помощь в спасении раненого лебедя в Невеле 12.11.2025, 18:400 Пскович попался на крупной партии контрабандных сигарет стоимостью 1,2 млн рублей 12.11.2025, 18:200 V Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 17 по 19 ноября 12.11.2025, 18:130 Творческие свидания предлагают организовать в Пскове
12.11.2025, 18:110 Среди псковских фермеров много городских жителей и молодежи — Центр компетенций в сфере сельхозкооперации 12.11.2025, 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 12.11.2025, 18:020 Фестивали и ярмарки учат фермеров грамотно презентовать свою продукцию — эксперт 12.11.2025, 18:000 Наши люди на маркетплейсах: опыт псковского производителя
12.11.2025, 17:520 В Калужской области завершена реставрация Пафнутьев-Боровского монастыря 12.11.2025, 17:500 Археологический театр вновь будет работать в поселении эпохи викингов в Новосокольническом округе  12.11.2025, 17:430 Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки
12.11.2025, 17:310 «Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО 12.11.2025, 17:250 Директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации: Основной наш контингент — начинающие фермеры 12.11.2025, 17:220 В Пскове пройдут бесплатные вебинары по цифровой трансформации бизнеса 12.11.2025, 17:150 Дети из Тверской области и Петербурга приехали на «Добрый и полезный огонек» в Великие Луки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru