Экономика

Минфин утвердил списание порядка 700 млн рублей госдолга с Псковской области

Порядка 700 миллионов государственного долга дополнительно спишут с Псковской области, соответствующие документы уже подписаны. Об этом в рамках доклада на 49-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщила заместитель губернатора Татьяна Баринова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вчера мы получили приказ министерства финансов за подписью министра о дополнительном списании 700 млн долговых обязательств Псковской области. Также вчера вечером мы смогли увидеть дополнительные 865 млн 156 тысяч на ЖКХ и 656 млн на дорожную деятельность», - сказала Татьяна Баринова.

Напомним, вчера на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию стало известно, что долги Псковской области в размере более 700 млн рублей еще не списаны.

Татьяна Баринова поясняла, что долги будут списаны после подписания перечня документов с Министерством финансов России.