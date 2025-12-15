Экономика

На промышленно‑производственное здание в «Моглино» выделят 454 млн рублей

На строительство промышленно‑производственного здания площадью 20 тысяч квадратных метров в особой экономической зоне «Моглино» будет направлено 454 млн рублей - это дополнение к уже выделенному в текущем году 1 млрд рублей в рамках индивидуальной программы развития региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона подчеркнул, что индивидуальная программа развития остаётся ключевым инструментом поддержки экономики области: «Прежде всего, продолжается реализация мероприятий индивидуальной программы развития Псковской области. При поддержке федеральных коллег мы сохранили этот инструмент для региона. Это дополнительно даёт нам 1 млрд рублей в год, который мы вкладываем в нашу экономику».

По словам губернатора, средства в следующем году будут распределены следующим образом: дополнительно к 1 млрд рублей, которые были выделены в этом году, добавятся 454 миллиона рублей на строительство здания промышленно-производственного назначения в ОЭЗ «Моглино» площадью 20 тысяч квадратных метров. Десять тысяч квадратных метров новых площадей запланировано под размещение инжинирингового центра – проект, который реализуется совместно с группой компаний «Титан» при поддержке Минпромторга России.

«Остальное запланировано под привлечение новых инвесторов. Речь идёт о тех площадях, которые сдаются резидентам в аренду. Запрос на них очень высокий, - особо обратил внимание губернатор. - Для информации: сейчас у нас 5 тысяч квадратных метров, на которых размещены производства "Синтез Технолоджи" и "Скрининг-М" (последний, кстати, уже заканчивает строительство собственного завода)».

Ещё 555 млн по индивидуальной программе запланировано на поддержку проектов в агропромышленном комплексе, в частности, на компенсацию затрат на приобретение техники и КРС.

Напомним, межотраслевой инновационный инжиниринговый центр развернется на площадке завода «Титан-Полимер». Основные акценты деятельности будут направлены на инжиниринг инноваций, технологический рост субъектов малого и среднего предпринимательства, образовательную деятельность и развитие экспертных компетенций.

Планируется, что инжиниринговый центр обеспечит условия для создания производства изделий из полимеров на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» и увеличит ее плановые показатели. Еще одно важное направление - развитие образовательной деятельности и подготовка высококвалифицированных кадров в научной и инженерной областях.

Соглашение о создании современного инжинирингового центра между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Псковской области, правительством Омской области и АО «ГК «Титан» было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году.