Общество

На 50-й сессии областного Собрания обсудили меры поддержки малого бизнеса

На 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов к губернатору прозвучал запрос о поддержке предпринимателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат от фракции «Яблоко» Артур Гайдук обратился к губернатору с вопросом: «Планируются ли какие-то программы при поддержке малого бизнеса?»

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа в этом направлении ведется постоянно.

«Программ по поддержке малого бизнеса много. Мы с бизнесом встречаемся и все время получаем обратную связь. Они все время меняются, и мы их адаптируем, и стараемся оперативно решать. Если есть какой-то конкретный запрос от бизнеса, наш центр адаптируется под это», — заявил губернатор.