Михаил Ведерников: Год предстоит непростой, но мы сделали все, чтобы обеспечить развитие региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе бюджетного послания заявил о готовности региона к вызовам сложного экономического периода. Он подчеркнул, что власти сделали все необходимое для обеспечения стабильного развития, и призвал депутатов областного Собрания поддержать ключевой финансовый документ - проект бюджета на следующий год и плановый период, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Очевидно, что год предстоит непростой, но мы сделали все необходимое, чтобы даже в таких условиях обеспечить стабильное развитие региона. Рассчитываю на вашу поддержку в вопросе принятия бюджета», — заявил губернатор.

Михаил Ведерников указал, что большая часть ключевых позиций бюджета формировалась совместно с депутатами — на парламентских часах и отдельных совещаниях. Он отдельно поблагодарил все фракции за конструктивные и востребованные жителями предложения.

«В этой части хочу искренне поблагодарить всех депутатов за конструктивные, продуманные, а главное, действительно востребованные жителями предложения. Нет сомнений, что избиратели по достоинству оценят такой подход к ключевому финансовому документу региона», — сказал губернатор.

По его словам, при такой консолидации он уверен, что общими усилиями будет легко справиться со всеми вызовами и поставленными задачами. В этом году осталось еще 14 дней активной работы для завершения всех мероприятий и взятых обязательств.

«График насыщенный. К слову, именно поэтому, чтобы не перегружать послание, не стал отдельно останавливаться на блоке развития самоуправления и системы муниципальной службы. Там есть, о чем сказать. Но об этом поговорим на следующей неделе в рамках отдельной встречи с главами. В заключении хочу пожелать всем сил, чтобы успешно закончить все дела уходящего года,

а следующий – встретить достойно и без долгов, с новыми планами и идеями», — закончил бюджетное послание Михаил Ведерников.