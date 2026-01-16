 
Церковь

Религиовед объяснил, можно ли верующим гадать

0

Гадание — это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют, заявил  заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), религиовед Роман Силантьев.

«Гадание в целом — это богопротивное занятие, верующие люди магию не практикуют», — сказал Роман Силантьев.

Религиовед назвал традиции гадания в сочельник перед Крещением или Рождеством искусственно созданными и добавил, что в советское время из единичных случаев гадания пытались «сделать какую-то систему».

После Рождества 7 января начинаются Святки, которые продолжаются до праздника Крещения 19 января. Народные верования предполагают гадания в этот период, в том числе – в крещенский сочельник, пишет РИА Новости.

