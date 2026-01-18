Крещенскую купель устраивают у Мирожского монастыря в Пскове. ФОТО

​​Подготовка крещенской купели ведется у Мирожского монастыря на реке Великой в Пскове​, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Работы по оборудованию места для крещенских купаний начались 15 января. ​Купель откроется 18 января с 22:00 до 02:00, а 19 января окунуться можно будет с 10:00 до 17:00. ​

В прошлом году в Псковской области в ледяную воду окунулись более 2000 человек. ​МЧС заверяет, что будут дежурить спасатели, полиция, скорая помощь и другие необходимые службы для обеспечения безопасности.

​Ожидаются сильные морозы до минус 17 градусов ночью, поэтому важно учитывать состояние организма перед погружением. ​

Для обеспечения безопасности на льду будут установлены надежные настилы, оборудованные лестницами с поручнями и специальными ограждениями.