Крещенскую купель устраивают у Мирожского монастыря в Пскове. ФОТО

Подготовка крещенской купели ведется у Мирожского монастыря на реке Великой в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Работы по оборудованию места для крещенских купаний начались 15 января. Купель откроется 18 января с 22:00 до 02:00, а 19 января окунуться можно будет с 10:00 до 17:00.
В прошлом году в Псковской области в ледяную воду окунулись более 2000 человек. МЧС заверяет, что будут дежурить спасатели, полиция, скорая помощь и другие необходимые службы для обеспечения безопасности.
Ожидаются сильные морозы до минус 17 градусов ночью, поэтому важно учитывать состояние организма перед погружением.
Для обеспечения безопасности на льду будут установлены надежные настилы, оборудованные лестницами с поручнями и специальными ограждениями.