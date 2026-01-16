Определены места для купания в Крещение в Псковской области

Определены места, оборудованные для купания в период празднования Крещения Господня в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В городе Пскове искупаться можно у Мирожского монастыря в реке Великой (с 22:00 18 января до 02:00 19 января, с 10:00 до 17:00 19 января).

В Великих Луках - на Краснофлотской набережной в парке развлечений «Луки парк» в реке Ловать (18 января с 20.00 до 24.00, 19 января с 00.00 до 14.00).

В Псковском муниципальном округе - в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре (18 января с 18.00 до 01:00 19 января, с 09.00 до 23.00 19 января), у Георгиевской церкви в реке Каменка (18 января с 18.00 до 03:00 19 января, с 09.00 до 23.00 19 января).

В Гдове - на улице Слободская в реке Гдовка (19 января с 13.00 до 14.00), в деревне Залахтовье на базе отдыха «Тридевятое царство», Чудское озеро (19 января с 14.00 до 15.00).

В Дедовичах - в микрорайоне Энергетиков, берег реки Шелонь (с 22:00 18 января до 01:00 19 января).

В Новоржевском округе - в деревне Боровичи, святой источник (18 января с 18.30 до 23.00).

В Пушкинских Горах - в озере Тоболенец (19 января с 12.00 до 15.00).

В Великолукском муниципальном округе - в деревне Рыжаково (18 января с 22.00 до 03:00 19 января).

В Себеже купель оборудуют на улице Замковая, 12, в реке Себежская (19 января с 15.00 до 18.00).

В Порховском муниципальном округе - в деревне Любовец, Свято-Благовещенский Никандровский монастырь (18 января с 23.00 до 03:00 19 января).

Жителям региона рекомендуют подойти взвешенно к решению окунаться в купель, учитывать состояние здоровья и рекомендации врачей, окунаться только в специально оборудованных местах.