Крещенские купания проходят в Великих Луках

Православные христиане Великих Лук традиционно отмечают праздник Крещения Господня и принимают участие в крещенском купании. В этом году оно проходит на реке Ловать со стороны лодочной станции «Луки парк», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Чин Великого освящения воды перед купанием совершил клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Роман Донец.

 

Купание в крещенской иордани началось в Великих Луках после 20:00 18 января и завершится в 14:00 19 января.

Напомним, в Пскове купания начинаются в 22:00.

Где еще в Псковской области есть оборудованные купели, смотрите по ссылке ниже. 

