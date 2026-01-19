В крещенских мероприятиях в Псковской области приняли участие более 7 тысяч человек

Порядка 7 500 жителей Псковской области приняли участие в мероприятиях во время празднования православного праздника Крещения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские обеспечили безопасность во время празднования. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

