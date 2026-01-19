В Пскове росгвардейцы приняли участие в крещенском богослужении

19 января в церкви Николая Чудотворца в микрорайоне Любятово состоялось традиционное богослужение, посвящённое празднику Крещения Господня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В богослужении приняли участие сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области. Представители ведомства пришли в храм, чтобы совместно с прихожанами отметить один из важнейших праздников православного календаря, помолиться и принять участие в освящении воды.

«Участие сотрудников Росгвардии в церковных торжествах стало доброй традицией, подчёркивающей связь силовых структур с духовно‑нравственными ценностями и культурным наследием России, - отметили в управлении. - Представители ведомства регулярно посещают значимые религиозные мероприятия, демонстрируя уважение к православным обычаям и поддерживая диалог с церковной общиной».