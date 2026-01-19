 
Церковь

В Пскове росгвардейцы приняли участие в крещенском богослужении

0

19 января в церкви Николая Чудотворца в микрорайоне Любятово состоялось традиционное богослужение, посвящённое празднику Крещения Господня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В богослужении приняли участие сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области. Представители ведомства пришли в храм, чтобы совместно с прихожанами отметить один из важнейших праздников православного календаря, помолиться и принять участие в освящении воды.

 

«Участие сотрудников Росгвардии в церковных торжествах стало доброй традицией, подчёркивающей связь силовых структур с духовно‑нравственными ценностями и культурным наследием России, - отметили в управлении. - Представители ведомства регулярно посещают значимые религиозные мероприятия, демонстрируя уважение к православным обычаям и поддерживая диалог с церковной общиной».

Прокомментировать
Сюжет

Крещение Господне в Псковской области-2026

В крещенские купели в Псковской области окунулись более 7 тысяч человек

В Пскове росгвардейцы приняли участие в крещенском богослужении

В Псково-Печерском монастыре совершили чин великого освящения воды. ВИДЕО
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026