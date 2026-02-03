 
Церковь

Молодёжный акафист перед чудотворной иконой «Феодоровская» пройдёт в Великих Луках

В Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук сегодня, 3 февраля, состоится молодёжный акафист перед древней чудотворной иконой Божией Матери «Феодоровская». Мероприятие начнётся в 21:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Изображение: Великолукская епархия

Икона будет находиться в соборе до 4 февраля.

Молодёжный акафист — это особая форма молитвенного песнопения, которую исполняют представители православной молодёжи. Однако прийти и помолиться может каждый желающий, независимо от возраста. Вход свободный.

«Феодоровская» икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых святынь в Русской православной церкви. Она считается покровительницей невест, семейного благополучия и воспитания детей, помощницей в трудных родах, святыней, которой благословлялся на брак святой князь Александр Невский, а также особо чтимой иконой царственного дома Романовых.

Ранее чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская» пребывал в Псковской епархии. За три дня поклониться иконе в Троицкий кафедральный собор пришло более 12 тысяч человек.

