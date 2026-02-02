Великолукская епархия встретила чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская» торжественно встретили верующие в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Икона прибыла из Пскова в посёлок Пушкинские Горы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

В монастыре с 8:00 началась божественная литургия, за которой последовал молебен перед Феодоровской иконой Божией Матери. Службы продолжатся в течение всего дня.

3 февраля икону перенесут в Великие Луки, где пройдет встреча правящего архиерея в соборе. В 9:00 состоится торжественная встреча Феодоровской иконы во Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Епископ Великолукский и Невельский Варнава обратится с речью к участникам Свято-Тихоновских педагогических чтений.

Завершится пребывание чудотворной иконы в Великих Луках 4 февраля, проведут торжественные проводы святыни в Кострому. В этот день собор откроют для поклонения с 07:00.