Служение истине и нравственный выбор: Свято-Тихоновские педагогические чтения проходят в Великих Луках

Традиционные православные Свято-Тихоновские педагогические чтения проходят в Великих Луках. В этом году мероприятие посвящено теме «Служение истине и нравственный выбор. Герои веры и добра: учимся у лучших». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.



Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Пленарное заседание состоялось на базе средней общеобразовательной школы №13. В нем приняли участие представители духовенства, педагоги, руководители органов местного самоуправления и общественности.

В течение недели в рамках чтений проходят памятные богослужения, тематические встречи, семинары и мастер-классы. В образовательных учреждениях города обсуждаются вопросы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования у подрастающего поколения ценностей доброты, дружбы, верности и мужества.

Как отметил епископ Великолукский и Невельский Варнава, задача педагогов заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании личности, основанной на нравственных ориентирах и ответственности за свой выбор.

По словам заместителя главы города Сергея Гусева, Свято-Тихоновские педагогические чтения уже много лет являются неотъемлемой частью общественной жизни Великих Лук и служат конструктивной площадкой для обсуждения актуальных вопросов педагогики, а также духовных и моральных основ общества.

Также к участникам мероприятия обратился глава администрации Андрей Беляев.

Руководитель управления образования администрации города Виктория Крюкова подчеркнула, что в условиях цифровизации особенно возрастает роль учителя как наставника, способного направить ребёнка и помочь ему выстроить систему ценностей.

Отдельное внимание в рамках чтений уделяется теме преемственности поколений и примерам служения Отечеству.

Помимо дискуссионной части, программа мероприятия включает научно-методические интенсивы, семинары и мастер-классы, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогов. Участники делятся практическим опытом и современными подходами к воспитательной работе.

Свято-Тихоновские педагогические чтения продолжают свою работу и объединяют педагогическое сообщество, духовенство и общественность в решении задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.