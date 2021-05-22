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Мощи святого князя Александра Невского будут находиться в Пскове и области с 28 по 30 июля

Православные верующие, жители Пскова, Печор и Порхова, в последние дни июля смогут приложиться к мощам святого князя Александра Невского. Святыню привезут в регион по пути следования автомобильного крестного хода, организованного Благотворительным фондом им. равноапостольного князя Владимира. Об этом сообщается в официальной группе псковского храма св.Александра Невского.

Согласно Указу Президента России № 448 от 23 июня 2014 года и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, 12 июня 2021 этого года в ознаменование 800-летия со дня рождения почитаемого святого начались четыре крестных хода с мощами святого Александра Невского.

Первый крестный ход на автомобиле состоится с 12 июня по 14 августа по местам жизни и деятельности благоверного князя, а также по маршруту перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург в 1723 году. Второй крестный ход также на автомобиле пройдет с 12 июня по 14 ноября по территории Союзного государства России и Беларуси. Третий и четвертый автомобильный крестный ход состоятся соответственно по южным и восточным регионам и городам России.

Утром 28 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковской епархии пройдет торжественная встреча мощей святого благоверного князя Александра Невского. В главном храме Пскова состоятся торжественные богослужения, верующие смогут приложиться к святыне.

Вечером того же дня мощи будут перевезены в храм Александра Невского, где пробудут до вечера 29 июля, затем будут перемещены в Михайловский собор Псково-Печерского монастыря. Утром 30 июля святым мощам смогут поклониться жители Печор (10.40-13.00), а во второй половине дня - Порхова (с 16.00 до 20.00).

Полное расписание размещено на странице храма святого благоверного князя Александра Невского ВКонтакте.