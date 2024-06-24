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Археологическим раскопкам в Выбутах посвятят очередные Александро-Невские беседы

Очередные Александро-Невские беседы в воинском храме святого Александра Невского в Пскове состоятся 18 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, в этот раз темой встречи станут археологические раскопки в Выбутах.

Лектором станет военный историк, археолог Сергей Салмин. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Начало в 18.00.

Как сообщалось, археологические раскопки на погосте Выбуты в Псковском районе предваряли строительство мемориального комплекса по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

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Культурный слой XII-XIII веков хорошо сохранился по всей площади раскопа. Среди находок, в частности, выделяются предметы, связанные со снаряжением всадника и коня: фрагменты удил и шпора, а также находка прекрасно сохранившегося лезвия косы.