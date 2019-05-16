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Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей

В Пскове прошло выездное совещание, посвященное проведению берегоукрепительных мероприятий для сохранения комплекса Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой вблизи Снетогорского монастыря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Нинель Салагаева, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов и другие.

Вопрос о сохранении южной башни и юго-западной части ансамбля Снетогорского монастыря поднимался неоднократно общественностью, губернатором области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

«На сегодняшний день мы разрубили узел непонимания с Росимуществом, нашли, каким образом эту конструкцию (в Снетогорском монастыре - ред.) принять в собственность Псковской области. Главный вопрос - найти механизм, по которому можно найти средства для создания проектно-сметной документации», - заявил Михаил Ведерников.

В январе текущего года Федеральное агентство по управлению госимуществом передало в собственность Псковской области сооружение, укрепляющее береговую линию руки Великой в районе Снетогорского монастыря. Это позволит продолжить работы по дальнейшему укреплению берега и по спасению монастыря за счет федерального бюджета.

При поддержке федерального центра подготовительные работы завершены, и можно приступать к следующему этапу - разработке проектно-сметной документации. Михаил Ведерников попросил Алексея Гордеева о содействии со стороны правительства РФ в этом вопросе.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) также высказал озабоченность проблемами с грунтом в Псково-Печерском монастыре, с паводковым затоплением Мирожского монастыря и с почвенным разломом в районе Троицкого собора.

Результатом совместной работы с федеральным центром стало решение о выделении в течение 5 лет около 12 млрд рублей из внебюджетных источников на сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области.

В список объектов, которые планируется привести в порядок, в первую очередь вошли: Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, где требуется провести срочные берегоукрепительные работы, Троицкий собор Псковского кремля, церковь Одигитрии и подворье Псково-Печерского монастыря, Свято-Успенский Святогорский монастырь в Пушкинских Горах, Церковь Христова в Малах, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и усадьба Строгановых в Волышово. Всего в перечне около 20 объектов культурного наследия.