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Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове планируют реставрировать

Осмотр семиярусного иконостаса Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове провели реставраторы из Русского музея и специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» / Telegram

В работе участвовали заведующая отделом реставрации древнерусской живописи, художник реставратор высшей категории Елена Азарина и художник-реставратор отдела реставрации древне-русской живописи Русского музея Дмитрий Пейчев.

«В ближайшее время будет разработан план действий по спасению иконостаса. Работа будет проводиться несколько лет, максимально бережно. Иконостас Троицкого собора десятки лет находился в аварийном состоянии. Известны случаи, когда элементы декора разрушались во время богослужения», – отметили реставраторы.

Специалисты сделали предварительную оценку состояния памятника, высказали свои предложения по объемам и ходу работ. Впереди научно-проектные исследования, включающие лабораторные физико-химические заключения экспертов.

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Время создания иконостаса Троицкого собора относится ко времени постройки храма. Иконы пяти ярусов - местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов - дати­руются концом XVII века. Они выполнены профессиональными худож­никами, близкими школе Оружейной палаты Московского Кремля, и сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи. Два верхних яруса иконостаса, с изображением Страстей Гос­подних и венчающее всю композицию Распятие с предстоящими, добав­лены в середине XVIII века, уточнили специалисты.

За все время существования реставрировали только нижние ряды иконостаса как следствие серьез­ной работы по разминированию собора после отхода немецко-фашист­ских войск из Пскова.