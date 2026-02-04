 
Церковь

Чудотворная икона Богоматери «Феодоровская» покинула Псковскую митрополию

Завершилось принесение чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в Псковскую митрополию. В Великих Луках в Свято-Вознесенском кафедральном соборе прошло последнее богослужение перед перенесением святыни в Кострому. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Накануне, 3 февраля, в соборе в течение всего дня без перерыва совершались молебны — каждый час их возглавляли представители духовенства, причта и певчие храмов Великих Лук. В 21:00 состоялся особый молодёжный молебен, собравший большое количество прихожан.

Утром 4 февраля, после торжественного акафиста Пресвятой Богородице, который возглавил настоятель собора митрофорный протоиерей Пётр Нетреба, около 9.00 святыня была торжественно вынесена из собора и отправлена в Кострому.

 

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери находилась в Псковской и Великолукской епархиях с 30 января по 4 февраля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. За это время верующие смогли поклониться ей в трёх главных духовных центрах региона: в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, в Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре под Пушкинскими Горами и в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук.

«Икона, почитаемая как "Заступница государей и княгинь", традиционно вызывает глубокое духовное отклика у православных, и её прибытие всегда сопровождается большим паломническим потоком», - добавили в Великолукской епархии.

