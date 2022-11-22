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Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на СВО священника

Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на специальной военной операции клирика храма святого князя Александра Невского Александра Цыганова. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Благодарим вас за молитвы об отце Александре Цыганове. Его матушка Надежда поёт в нашем Архиерейском хоре. У неё на руках осталось четверо детей, младшему всего полгода. Если у вас есть желание поддержать её не только молитвенно, но и финансово, можно это сделать на карту Сбербанка», - предложили в монастыре.

Номер карты: 2202 2013 2241 9686 (Надежда Викторовна Ц.).

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Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника Александра Цыганова.