Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на СВО священника

Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на специальной военной операции клирика храма святого князя Александра Невского Александра Цыганова. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram
«Благодарим вас за молитвы об отце Александре Цыганове. Его матушка Надежда поёт в нашем Архиерейском хоре. У неё на руках осталось четверо детей, младшему всего полгода. Если у вас есть желание поддержать её не только молитвенно, но и финансово, можно это сделать на карту Сбербанка», - предложили в монастыре.
Номер карты: 2202 2013 2241 9686 (Надежда Викторовна Ц.).
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника Александра Цыганова.