Прокладку подземных коммуникаций продолжают в Псково-Печерском монастыре

К 550-летию Псково-Печерского монастыря планируется переоборудование водопроводных, канализационных и электрических сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
Как рассказали специалисты, электроподстанция в настоящее время работает в режиме максимальных нагрузок.
Также разработан проект, который поднимет нагрузку по энергоснабжению монастыря, паломнического центра, гостиницы и монастырского буфета до современных мощностей.
Электропроводка по всей территории монастыря будет убрана со стен и башен монастыря в специальные короба, чтобы не нарушался исторический вид древних стен. Это будет часть музеефицированного пространства обители, подчеркнули в АНО.
Напомним, почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор в этом году.
Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Псковскую область на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря.