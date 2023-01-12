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Прокладку подземных коммуникаций продолжают в Псково-Печерском монастыре

К 550-летию Псково-Печерского монастыря планируется переоборудование водопроводных, канализационных и электрических сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Как рассказали специалисты, электроподстанция в настоящее время работает в режиме максимальных нагрузок.

Также разработан проект, который поднимет нагрузку по энергоснабжению монастыря, паломнического центра, гостиницы и монастырского буфета до современных мощностей.

Электропроводка по всей территории монастыря будет убрана со стен и башен монастыря в специальные короба, чтобы не нарушался исторический вид древних стен. Это будет часть музеефицированного пространства обители, подчеркнули в АНО.

Напомним, почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор в этом году.

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Ранее состоялось совещание по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Псковскую область на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря.