Общество

Светлана Мельникова о передаче РПЦ части крепостной стены: Реставрация будет сделана на должном уровне

Реставрация стен Псковского кремля — очень дорогостоящее мероприятие, и Псковский музей-заповедник всецело приветствует помощь Псковской епархии. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя передачу Мстиславской башни и участка крепостной стены от нее до Власьевской башни Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.

«Моя позиция очень простая: длина фортификационных сооружений Пскова очень значительная. И буквально километр этой фортификации требует очень серьезных реставрационных работ. И то, что Псковская епархия берется за этот участок и собирается его отреставрировать и привести в порядок, я могу только приветствовать. Мое понимание этого решения со знаком плюс», - сказала Светлана Мельникова.

Она отметила, что Псковский музей-заповедник в обозримой перспективе не планировал музеефикацию этого участка стены.

В данном конкретном случае обоснованность этого решения, продолжила Светлана Мельникова, еще объясняется тем, что эта часть стены непосредственно прилегает к Псковскому епархиальному управлению (улица Профсоюзная, 10). «И то, что здесь реставрация будет сделана на должном уровне, и что это будет еще один интересный фрагмент древнего Пскова - это совершенно однозначно», - считает генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Сам музей, по ее словам, сейчас не обладает возможностью провести реставрацию стен самостоятельно.

«У нас столько проблематики, я даже боюсь думать о том, сколько вложений и сил понадобится для того, чтобы привести в порядок стены Псковского Крома. И я всегда придерживаюсь позиции, что вместе всегда можно сделать лучше», - заключила Светлана Мельникова.

Смотрите также Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера

Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.