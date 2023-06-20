Светлана Мельникова о передаче РПЦ части крепостной стены: Реставрация будет сделана на должном уровне

Реставрация стен Псковского кремля — очень дорогостоящее мероприятие, и Псковский музей-заповедник всецело приветствует помощь Псковской епархии. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя передачу Мстиславской башни и участка крепостной стены от нее до Власьевской башни Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.
Она отметила, что Псковский музей-заповедник в обозримой перспективе не планировал музеефикацию этого участка стены.
В данном конкретном случае обоснованность этого решения, продолжила Светлана Мельникова, еще объясняется тем, что эта часть стены непосредственно прилегает к Псковскому епархиальному управлению (улица Профсоюзная, 10). «И то, что здесь реставрация будет сделана на должном уровне, и что это будет еще один интересный фрагмент древнего Пскова - это совершенно однозначно», - считает генеральный директор Псковского музея-заповедника.
Сам музей, по ее словам, сейчас не обладает возможностью провести реставрацию стен самостоятельно.
Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.