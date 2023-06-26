Культура

Часть переданной РПЦ стены Псковского кремля находится в аварийном состоянии

Часть стены Окольного города в Пскове на участке от Мстиславской до Власьевской башни находится в аварийном состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«В настоящее время участок объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс крепостных сооружений Окольного города" XV-XVI веков, включающий объекты культурного наследия федерального значения: "Мстиславская башня XV века", находится в неудовлетворительном состоянии, часть стены Окольного города до "Власьевской башни" XV века находится в аварийном состоянии», - сообщили в комитете.

Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования. РПЦ планирует провести реставрацию участка стены.

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Характер современного использования памятника, как отметили в комитете, будет определен в рамках разработки научно-проектной документации на его реставрацию и приспособление с учетом мнения (пожелания) собственника либо законного владельца.

Работы на памятнике будут проводить на основании разрешения, выданного комитетом. Также комитет будет согласовывать проектную документацию на проведение работ, а после осуществлять технический, авторский и государственный надзор за проведением работ.

Работы на памятнике будут выполнять юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, заключили в комитете.

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Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник всецело поддерживает передачу части стен Псковского кремля Псковской епархии.